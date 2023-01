Phú Yên: Triều cường xâm thực uy hiếp khu dân cư ven biển

Sáng 7.1, chính quyền H.Tuy An (Phú Yên) huy động các lực lượng hỗ trợ người dân gia cố các điểm sạt lở cũng như hạn chế triều cường xâm thực.

Trong đêm 6.1, nhiều hộ dân ở làng biển Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, H.Tuy An) có nhà sát với mặt biển gần như không ngủ, suốt 7 giờ liền vật lộn với sóng to uy hiếp nhà của họ.

Khoảng sân và hiên nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hương sâu 7 m, ngang đến 15 m đã bị triều cường lấy đi gần hết. Nhiều hộ khác cũng bị sóng biển xâm thực đánh vỡ tường, sân và làm hư hỏng nhiều hạng mục khác.

“Cả đêm không không dám ngủ vì sóng vỗ liên hồi. Nếu đêm nay nữa thì sóng sẽ lấy nhà tôi mất. Chính quyền cũng đã cử lực lượng xuống hỗ trợ mua báo cát gia cố, chứ nhà tôi không lấy đâu ra tiền để mua mà gia cố”, chị Hương nói.





Nhiều hộ dân có nhà sát biển dù đã gia cố nhưng đêm 6.1 triều cường vẫn xâm thực.

Tại H.Tuy An đã có ít nhất 2 khu dân cư bị uy hiếp bởi triều cường, nặng nhất là thôn Mỹ Quang Nam có gần 10 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 5 nhà dân nằm sát biển có tài sản bị thiệt hại.

UBND xã An Chấn huy động lực lượng tại chỗ hơn 40 người cùng với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên và Ban chỉ huy quân sự H.Tuy An hỗ trợ thêm 60 chiến sĩ giúp dân.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch UBND xã An Chấn, cho biết: “Tình hình rất nghiêm trọng, chúng tôi phải huy động các lực lượng hỗ trợ người dân. Địa phương mong muốn tỉnh hỗ trợ xây kè để bảo vệ dân”.

Đến trưa 7.1, các lực lượng đã đắp hơn 300 bao cát để khắc phục các điểm sạt lở, hạn chế triều cường xâm thực.