Nhà vườn trồng mai tết 'chạy' theo xu thế người chơi mai

Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ 2 năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 9 - 27.1 (tức ngày 10 - 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn) tại khu vực trưng bày sinh vật cảnh thôn Trung Định (xã Nhơn An), với 130 chậu mai có kiểu dáng đẹp, độc, lạ… Lễ hội mai vàng An Nhơn là một trong những hoạt động chào đón năm mới, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Bình Định và chào mừng sự kiện TX.An Nhơn trở thành thành phố năm 2025...