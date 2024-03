Nhạc phim Mai đến với sân khấu Musique de Salon

Hà Trần, Quốc Thiên, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc Gia Định

Sáng tác này của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh khi đến với Musique de Salon sẽ do ca sĩ Hà Trần biểu diễn, cùng ban nhạc với những nhạc sĩ, nghệ sĩ kỳ cựu: Dũng Đà Lạt (guitar), Thanh Tân (bass), Hồng Kiên (saxophone), Quốc Bình (trống), Quân Nguyễn (keyboard), Trung Đông, Thiên Ân (trumpet) và dàn dây Saigon Pops Orchestra.



Musique de Salon là chương trình nghệ thuật do Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí sản xuất, được dàn dựng công phu với âm thanh chất lượng, lần này sẽ kể những câu chuyện âm nhạc với rung cảm mới, qua các giọng ca: Hà Trần, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc và Hà An Huy (tại Hà Nội, Quốc Thiên sẽ thay cho Hà An Huy).

Nhạc sĩ Đức Trí cho biết trong chương trình, cùng với Sau lời từ khước, ca sĩ Hà Trần sẽ hát nhạc phẩm chủ đề và Những con sông ngón tay - trong album cùng tên mới phát hành của cô. "Có nhiều bài mới được biểu diễn trong đêm nhạc này, cùng với các bản hit của ca sĩ tham gia", giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ.