Nhạc sĩ 'Cho vừa lòng em' - Mặc Thế Nhân qua đời

Sự ra đi của nhà thơ - nhạc sĩ Mặc Thế Nhân khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp không khỏi xót xa. Chia sẻ với chúng tôi, nhà thơ Hà Đình Nguyên bộc bạch: “Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã trở về lòng đất mẹ, như tên một ca khúc nổi tiếng của ông Trả tôi về”.

Nhà thơ Hà Đình Nguyên cho biết ông thường gặp tác giả Cho vừa lòng em trong những buổi họp mặt tất niên của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (chi nhánh phía Nam) hay tất niên của nhóm Tao Ngộ Bằng Huynh (tập hợp những nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ... của Sài Gòn xưa).

Hình ảnh lúc trẻ của nhà thơ - nhạc sĩ Mặc Thế Nhân ẢNH: TL

“Vì ở vùng ngoại ô và sức khỏe kém nên những lần họp mặt như thế, ông thường được người con trai là anh Phan Anh chở đi bằng xe máy. Bẵng đi một thời gian không thấy ông xuất hiện, tôi gọi điện thoại cho anh Phan Anh thì anh cho biết nhạc sĩ bị đột quỵ, mới từ bệnh viện về, còn rất yếu và không trả lời điện thoại được. Từ buổi đó đến nay đã 5 năm, và hôm nay được hung tin ông đã lìa xa cõi tạm”, nhà thơ Hà Đình Nguyên bộc bạch.

Sự nghiệp của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân

Nhà thơ - nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt, bén duyên với nghệ thuật từ bé khi tham gia sinh hoạt văn nghệ học đường. Đến năm 17 tuổi, ông vào học Trường ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn và được học với các nhạc sĩ nổi tiếng như Thẩm Oánh, Hùng Lân... Ca khúc đầu tay của ông là Trăng quê hương rồi đến Vui tàn ánh lửa.

Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân để lại nhiều ca khúc, trong đó đáng chú ý là Em về với người và Cho vừa lòng em. Theo tiết lộ, ban đầu bài hát có tên Cho em vừa lòng. Nhạc sĩ Nhật Ngân sau đó góp ý, sửa lại vài chỗ và đổi tựa thành Cho vừa lòng em, đồng thời ký tên chung là Phan Trần. Nói về cái tên Mặc Thế Nhân, nhạc sĩ từng giải thích có nghĩa là "góp giọt mực cho đời".

Theo thông tin từ người thân, lễ nhập quan diễn ra lúc 7 giờ 15 phút ngày 9.8. Lễ động quan diễn ra lúc 6 giờ ngày 12.8. Sau đó, linh cữu nhạc sĩ được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên (Bình Dương cũ).

