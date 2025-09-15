Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi suýt mời Thanh Lam khỏi phòng thu

NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Dương Thụ tại buổi chia sẻ về concert Bài hát thu về diễn ra tại Hà Nội chiều 15.9 Ảnh: BTC

Câu chuyện diễn ra vào những ngày đầu Thanh Lam vào TP.HCM lập nghiệp. Khi ấy, cô được nhạc sĩ Dương Thụ đưa vào phòng thu để thể hiện ca khúc Em đi qua tôi. Với cá tính âm nhạc mạnh mẽ và quen với việc hát rock, Thanh Lam mang một tinh thần hoàn toàn khác vào ca khúc.

Nhạc sĩ Dương Thụ nhớ lại: "Thanh Lam khi đó quen hát nhạc rock, tôi viết nhạc thì có tiết tấu". Sự khác biệt trong tư duy đã dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng. Ông kể, khi đó ông đã rất giận, đến mức bỏ đi và nảy ra ý định mời thẳng cô ca sĩ cá tính ra khỏi phòng thu của mình.

Đó là khoảnh khắc mà sự nghiệp của một diva và những tuyệt phẩm sau này suýt nữa đã rẽ sang một hướng khác. Nhưng chính sự va chạm đó lại là khởi đầu cho một quá trình thấu hiểu và dung hòa.

"Sau Thanh Lam hát nhẹ nhàng hơn", nhạc sĩ Dương Thụ nói thêm một cách giản dị. Diva Hà thành, với sự nhạy cảm của một nghệ sĩ lớn, đã dần tiết chế cái tôi để hòa điệu cùng sự tinh tế, sâu lắng trong âm nhạc của ông. Mối duyên của họ từ đó không chỉ bền chặt mà còn thăng hoa rực rỡ.

NSND Thanh Lam được ví von là "Nữ hoàng phong cách" của nhạc Dương Thụ Ảnh: BTC

Thanh Lam: "Nữ hoàng phong cách" trong âm nhạc Dương Thụ

Sự kết hợp ăn ý này đã tạo nên những dấu mốc chói lọi. Album Cho em một ngày (1996), với ca khúc chủ đề do Dương Thụ sáng tác, đã trở thành một hiện tượng, là album bán chạy hàng đầu trước cả kỷ nguyên Làn Sóng Xanh bùng nổ. Đến năm 2001, cùng với nhà sản xuất Quốc Trung, họ tiếp tục tạo ra đỉnh cao của nhạc nhẹ đương đại với album Mây trắng bay về, ghi dấu ấn bằng loạt hit như Gọi anh, Lời tôi ru, Bay vào ngày xanh…. Giọng hát của Thanh Lam, được ví như "tiếng vọng từ trái tim Hà Nội", đã trở thành "nữ hoàng phong cách" không thể thay thế trong thế giới âm nhạc của Dương Thụ.

Thế nhưng, sự thẳng thắn trong nghệ thuật giữa họ chưa bao giờ dừng lại. Thanh Lam cũng có lần phải "chịu thua" trước một sáng tác của Dương Thụ. Chị hài hước kể lại kỷ niệm với ca khúc Họa mi hót trong mưa: "Anh Quốc Trung phối bài hay lắm, rất tâm đắc. Nhưng khi vào phòng thu thì họa mi như con đại bàng… Mình không thể làm họa mi được". Chị thừa nhận chỉ hát được đoạn đầu và đành "chịu thua" ở đoạn cuối, khẳng định đó là bài duy nhất mình không thể hát hay và cần đến một giọng hát khác như Khánh Linh.

Sự tôn trọng và thành thật ấy chính là chất keo gắn kết họ. Với Thanh Lam, nhạc sĩ Dương Thụ không chỉ là một người cộng sự, mà còn là "cả một thời trẻ", một người thân ruột thịt trong gia đình. Chị nói: "Chú Dương Thụ mời cũng được, không thì sẽ đi xem".

Nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ lý do mời ca sĩ Tấn Minh: "Không phải vì Tấn Minh nổi tiếng mà vì tôi nghe Tấn Minh hát Trở về, Mong về Hà Nội hay quá, tôi thấy Tấn Minh hát bài của mình hợp, hay" Ảnh: BTC

Và sắp tới đây, khán giả sẽ lại được chứng kiến sự tái hợp của cặp đôi nghệ sĩ huyền thoại này trong live concert Dương Thụ - Bài hát thu về. Đây là chương trình thứ năm trong chuỗi "Cửa sổ âm nhạc" danh tiếng của ông, diễn ra vào 20 giờ ngày 4.11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình không chỉ là một đêm nhạc, mà là một cuộc hẹn với ký ức, nơi nhạc sĩ Dương Thụ mở cánh cửa tâm hồn mình, chia sẻ những sáng tác tâm đắc nhất trải dài suốt nửa thế kỷ sự nghiệp.

Dương Thụ - Bài hát thu về quy tụ dàn nghệ sĩ đã gắn bó sâu sắc với âm nhạc của ông như Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của những giọng ca thế hệ mới như Orange, Đào Tố Loan và Minh Đức. Đặc biệt, Thanh Lam sẽ có màn song ca ca khúc Cho em một ngày cùng với Orange, tạo nên sự chuyển giao thế hệ đầy thú vị.

Đêm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng với vai trò giám đốc nghệ thuật của chính nhạc sĩ Dương Thụ, cùng sự tham gia của nhạc sĩ Hoài Sa (phối khí chính), dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) và ban nhạc Hoài Sa.