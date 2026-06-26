Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện, BH Media buộc phải xin lỗi công khai

Trưa 26.6, TAND TP.Hà Nội tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu bản ghi ca khúc Giấc mơ trưa giữa nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến với Công ty BH Media.

Nhạc sĩ Giáng Son (phải) và nhạc sĩ Vĩnh Tiến vui mừng khi được tòa tuyên thắng kiện ẢNH: TUYẾN PHAN

Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện

Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Vĩnh Tiến được xác định là đồng tác giả, đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả đối với ca khúc Giấc mơ trưa.

Trong đó, nhạc sĩ Giáng Son sáng tác phần nhạc và nhạc sĩ Vĩnh Tiến sáng tác phần lời, đã được bảo hộ ngay từ khi được sáng tạo và công bố lần đầu vào năm 2005. Nhạc sĩ Giáng Son cũng là chủ sở hữu duy nhất của bản ghi âm gốc do ca sĩ Khánh Linh thể hiện.

Với tư cách chủ sở hữu, nhạc sĩ Giáng Son có toàn quyền phân phối, công bố và quản lý việc sử dụng bản ghi âm này trên mọi phương tiện kỹ thuật, bao gồm cả các nền tảng trực tuyến như YouTube.

BH Media cho rằng chỉ quản lý bản ghi âm của nghệ sĩ Dương Thùy Anh thông qua hợp đồng với Hồ Gươm Audio, nhưng bản ghi này lại sử dụng phần hòa âm phối khí từ bản gốc của nhạc sĩ Giáng Son mà không được sự cho phép.

Việc BH Media đưa dữ liệu này vào hệ thống nhận diện tự động đã trực tiếp gây ra xung đột bản quyền ngay trên chính kênh YouTube chính thức của nhạc sĩ Giáng Son, khiến toàn bộ doanh thu quảng cáo bị điều hướng về phía bị đơn…

Từ những căn cứ trên, tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc BH Media phải chấm dứt mọi hành vi xâm phạm, gỡ bỏ hoàn toàn, chấm dứt việc sử dụng khai thác thương mại liên quan đến tác phẩm bản ghi âm Giấc mơ trưa (do ca sĩ Khánh Linh thể hiện) cho tới khi được sự đồng ý cho phép của đồng tác giả là nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Vĩnh Tiến.

Phía nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải công khai xin lỗi trên 6 tờ báo. Tuy nhiên, tòa nhận thấy yêu cầu này "không tương xứng" với tính chất, mức độ vi phạm, nên chỉ buộc BH Media công khai xin lỗi trên 3 tờ báo, gồm Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ và Báo Pháp luật.

Riêng về yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, do phía nguyên đơn đã rút nên tòa đình chỉ giải quyết đối với phần nội dung này.

Kiện không phải vì tiền mà mong muốn "một cơ sở pháp lý"

Vụ kiện giữa nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Vĩnh Tiến và BH Media kéo dài từ năm 2021.

Theo trình bày của Giáng Son, chị lập kênh YouTube cá nhân để đăng tải các sáng tác của mình. Tuy nhiên, ca khúc Giấc mơ trưa bất ngờ nhận được thông báo bản quyền liên quan đến BH Media.

Nữ nhạc sĩ cho biết bản ghi ca khúc Giấc mơ trưa do ca sĩ Khánh Linh thể hiện trong album Giáng Son phát hành năm 2007, do chị bỏ toàn bộ chi phí đầu tư sản xuất. Sau đó, nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh từng xin sử dụng phần phối khí để biểu diễn và thực hiện một đĩa CD do Hồ Gươm Audio phát hành.

Nguyên đơn khẳng định hai bản ghi hoàn toàn khác nhau. Vì thế, việc video bị khiếu nại bản quyền từ BH Media khiến chị vô cùng bức xúc.

Ngược lại, đại diện BH Media phủ nhận cáo buộc xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Bởi năm 2020, công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền quản lý và khai thác các bản ghi âm số từ Hồ Gươm Audio trên nền tảng YouTube, trong đó có bản ghi Giấc mơ trưa do nghệ sĩ Dương Thùy Anh thể hiện.

Đại diện công ty cho rằng BH Media không quản lý bản ghi do Giáng Son sản xuất mà chỉ quản lý bản ghi thuộc quyền của Hồ Gươm Audio. Việc tải tệp âm thanh lên hệ thống Content ID của YouTube chỉ là thao tác kỹ thuật nhằm bảo vệ bản ghi của chủ sở hữu, không phải hành vi công bố hay khai thác thương mại tác phẩm âm nhạc.

Quá trình xét xử, tòa dành thời gian để các bên trao đổi về khả năng hòa giải. Tuy nhiên, phía nguyên đơn không đồng ý.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nói "muốn đi đến cùng" vì vụ kiện không đơn thuần là tranh chấp giữa vài cá nhân hay doanh nghiệp mà liên quan đến quyền lợi của nhiều tác giả, nghệ sĩ trên môi trường số. Phán quyết của tòa sẽ là cơ sở pháp lý cho các tranh chấp tương tự sau này.

Nhạc sĩ Giáng Son thì cho hay đã từ bỏ yêu cầu bồi thường vật chất, điều mong muốn là một lời xin lỗi đúng bản chất sự việc. Song, đến nay, nữ nhạc sĩ cho rằng phía bị đơn chưa thừa nhận hành vi xâm phạm quyền tác giả.