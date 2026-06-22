Nhạc sĩ Giáng Son không chấp nhận hòa giải với BH Media

Vụ kiện này kéo dài từ năm 2021. Hồi tháng 5, phiên tòa từng mở song phải hoãn do một số đương sự vắng mặt.

Nhạc sĩ Giáng Son (thứ hai từ phải sang) và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (bìa trái) thảo luận cùng luật sư ẢNH: PHÚC BÌNH

Khởi nguồn từ ca khúc Giấc mơ trưa

Theo trình bày từ phía nhạc sĩ Giáng Son, năm 2021, chị lập kênh YouTube cá nhân để đăng tải các sáng tác của mình. Tuy nhiên, ca khúc Giấc mơ trưa bất ngờ nhận được thông báo bản quyền liên quan đến BH Media.

Nữ nhạc sĩ cho biết bản ghi ca khúc Giấc mơ trưa do ca sĩ Khánh Linh thể hiện trong album Giáng Son phát hành năm 2007, do chị bỏ toàn bộ chi phí đầu tư sản xuất. Sau đó, nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh từng xin sử dụng phần phối khí để biểu diễn và thực hiện một đĩa CD do Hồ Gươm Audio phát hành.

Nguyên đơn khẳng định hai bản ghi hoàn toàn khác nhau. Vì thế, việc video bị khiếu nại bản quyền từ BH Media khiến chị vô cùng bức xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng cho rằng quyền tác giả đối với ca khúc và quyền liên quan đối với bản ghi Giấc mơ trưa do Khánh Linh thể hiện phải thuộc người đã đầu tư sản xuất và tổ chức thực hiện bản ghi, tức nhạc sĩ Giáng Son, "thế nhưng chính chủ sở hữu lại bị thông báo vi phạm bản quyền đối với tác phẩm của mình".

Ngược lại, đại diện BH Media phủ nhận cáo buộc xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Bởi năm 2020, công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền quản lý và khai thác các bản ghi âm số từ Hồ Gươm Audio trên nền tảng YouTube, trong đó có bản ghi Giấc mơ trưa do nghệ sĩ Dương Thùy Anh thể hiện.

Đại diện công ty cho rằng BH Media không quản lý bản ghi do Giáng Son sản xuất mà chỉ quản lý bản ghi thuộc quyền của Hồ Gươm Audio.

Vẫn theo phía bị đơn, việc tải tệp âm thanh lên hệ thống Content ID của YouTube chỉ là thao tác kỹ thuật nhằm bảo vệ bản ghi của chủ sở hữu, không phải hành vi công bố hay khai thác thương mại tác phẩm âm nhạc.

Ngay sau khi nhận phản ánh từ phía Giáng Son, vào tháng 10.2021, công ty đã chủ động gỡ xác nhận bản quyền, đồng thời loại bỏ bản ghi liên quan khỏi hệ thống Content ID để tránh phát sinh tranh chấp.

Phía nhạc sĩ không đồng ý hòa giải

Sau phần thẩm vấn, hội đồng xét xử dành thời gian để các bên trao đổi về khả năng hòa giải. Tuy nhiên, phía nguyên đơn không đồng ý.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nói "muốn đi đến cùng" vì vụ kiện không đơn thuần là tranh chấp giữa vài cá nhân hay doanh nghiệp mà liên quan đến quyền lợi của nhiều tác giả, nghệ sĩ trên môi trường số. Phán quyết của tòa sẽ là cơ sở pháp lý cho các tranh chấp tương tự sau này.

Nhạc sĩ Giáng Son thì cho hay đã từ bỏ yêu cầu bồi thường vật chất, điều mong muốn là một lời xin lỗi đúng bản chất sự việc. Song, đến nay, nữ nhạc sĩ cho rằng phía bị đơn chưa thừa nhận hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Đại diện BH Media bày tỏ nếu hai bên đạt được thỏa thuận thì công ty sẵn sàng đưa ra lời xin lỗi, nhưng phía nhạc sĩ cho rằng lời xin lỗi không đi kèm việc thừa nhận hành vi xâm phạm quyền tác giả nên không chấp nhận hòa giải.

Kết thúc phần tranh luận, luật sư của nguyên đơn đề nghị tòa xác định BH Media đã có hành vi sao chép, sử dụng và đưa bản ghi lên hệ thống quản lý nội dung của YouTube khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu. Đồng thời buộc chấm dứt các hành vi vi phạm và công khai xin lỗi hai nhạc sĩ.

Trong khi đó, BH Media đề nghị tòa bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Công ty là bên nhận quyền hợp pháp từ Hồ Gươm Audio, thực hiện việc quản lý bản ghi trên YouTube đúng quy trình kỹ thuật, không có lỗi trong sự việc xảy ra.

Nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết cần đánh giá, xem xét thêm, đại diện viện kiểm sát đề nghị tạm dừng phiên tòa. Hội đồng xét xử chấp nhận, phiên tòa sẽ mở lại vào 26.6 tới đây.