Văn hóa

Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

Lạc Xuân
Lạc Xuân
31/10/2025 11:20 GMT+7

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự đến từ các chi hội thuộc các tỉnh, thành trong cả nước. Ban giám khảo liên hoan gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Nguyễn Quang Vinh, NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Giáng Son...

Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh trao hoa cho hội đồng nghệ thuật của Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

Ảnh: L.X

Khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

Tối 30.10, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía nam (TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Dự khai mạc có thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT- DL); NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội...

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 với chủ đề Âm nhạc hội tụ và lan tỏa, diễn ra từ ngày 29.10 - 2.11 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND TP.HCM; Sở VH-TT TP.HCM; Đài Phát thanh Truyền hình TP.HCM; Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 75 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2025), đồng thời khởi động "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung" nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai quốc gia.

Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 2.

Thiếu tướng - nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh phát biểu khai mạc liên hoan

Ảnh: L.X

Thiếu tướng - nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho biết liên hoan là cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ độc tấu tài hoa, những giọng ca vàng của Việt Nam; qua đó giới thiệu những tác phẩm âm nhạc mới, gương mặt trẻ, các giọng hát hay. "Đó là nhân tố quyết định cho hoạt động nghề nghiệp hôm nay và trong tương lai, đóng góp cho công cuộc chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa, âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", ông nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cũng công bố hội đồng nghệ thuật của liên hoan, gồm: NSND, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh (Chủ tịch Hội đồng); nhạc sĩ Trần Nhật Dương; NSND Tạ Minh Tâm; nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Hoài An.

600 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự liên hoan 

Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 3.

NSND Thanh Thúy và nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi tặng cờ lưu niệm cho đại diện các chi hội nhạc sĩ trên khắp cả nước

Ảnh: L.X

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 gồm 2 lĩnh vực: Liên hoan tác phẩm âm nhạc,  Liên hoan giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ (liên hoan tiết mục). Các tác phẩm, tiết mục tham gia liên hoan tập trung phản ánh đề tài về Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa con người Việt Nam truyền thống và trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; văn hóa và tình hữu nghị quốc tế.

Tác phẩm tham gia liên hoan là tác phẩm mới sáng tác trong năm 2024, 2025 của hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam thuộc các chi hội, đoàn nhạc sĩ trong cả nước chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào của các tổ chức, ban, ngành Trung ương; thể loại: ca khúc hoặc hòa tấu, độc tấu nhạc cụ (thời lượng không quá 7 phút/tác phẩm).

Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 4.
Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 5.
Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 6.
Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 7.
Tạ Minh Tâm, Giáng Son... ngồi 'ghế nóng' Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - Ảnh 8.

Một số tiết mục dự thi trong đêm khai mạc liên hoan

Ảnh: L.X

Đối với liên hoan tiết mục biểu diễn của ca sĩ, nghệ sĩ: thể loại tác phẩm biểu diễn tham gia liên hoan là ca khúc hoặc độc tấu nhạc cụ; tác phẩm thể hiện trong tiết mục tham gia liên hoan là tác phẩm Việt Nam do ca sĩ hoặc nghệ sĩ tự chọn có hàm lượng kỹ thuật cao; nghệ sĩ tham gia là hội viên hoặc chưa là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam được chi hội lựa chọn giới thiệu tham gia.

Có trên 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự liên hoan đến từ các chi hội thuộc các tỉnh, thành trong cả nước, với hơn 185 tiết mục biểu diễn trong 7 chương trình dự thi. Đặc biệt, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) để sáng tác, dàn dựng và biểu diễn Chương trình âm nhạc giao hưởng Việt - Trung trong lễ bế mạc liên hoan vào tối 2.11 tới tại Nhà hát TP.HCM.

