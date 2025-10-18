NSND Tạ Minh Tâm, Quốc Đại hát khai mạc 'Những ngày VH - NT TP.HCM'

Tối 18.10 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Những ngày VH - NT TP.HCM: 50 năm nơi hội tụ những dòng sông. Sự kiện lần đầu tiên được Thành ủy TP.HCM, Sở VH - TT TP.HCM tổ chức với quy mô lớn, mang tính tổng hợp các lĩnh vực nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại, từ văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế... đến các loại hình nghệ thuật mới.

Biểu diễn ca khúc Bài ca 50 năm VH - NT TP.HCM Ảnh: NHẬT THỊNH

Các hoạt động nghệ thuật trên đường Phạm Ngọc Thạch Ảnh: NHẬT THỊNH

Đồng diễn võ thuật Ảnh: NHẬT THỊNH

Sự kiện Những ngày VH - NT TP.HCM đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của nền VH - NT TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025), đồng thời được định hướng tổ chức thường xuyên trong những năm tiếp theo, trở thành hoạt động thường niên nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị sáng tạo nghệ thuật của thành phố mang tên Bác.

Tham dự lễ khai mạc Những ngày VH - NT TP.HCM có Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy.... cùng đông đảo các văn nghệ sĩ.

50 năm VH - NT TP.HCM: dòng chảy nghệ thuật sống động, bền bỉ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chia sẻ: "Những ngày VH - NT TP.HCM được tổ chức trên nhiều địa bàn, quy tụ các loại hình nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại, vừa khẳng định những đóng góp của VH - NT, vừa mở ra chặng đường mới, chặng đường của tiếp tục đổi mới, khát vọng và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, đưa ứng dụng công nghệ vào phát triển công nghiệp văn hóa, để thành phố trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước. Lãnh đạo TP.HCM luôn biết ơn các văn nghệ sĩ - những chiến sĩ tiên phong đã luôn đồng hành, cống hiến cho thành phố trong suốt hành trình đấu tranh và phát triển... Từ đây, ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật của thành phố sẽ cháy mãi, lan tỏa góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội".

Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và đại biểu tham quan các không gian nghệ thuật tại Nhà văn hóa Thanh Niên Ảnh: NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại lễ khai mạc Ảnh: NHẬT THỊNH

NSND Tạ Minh Tâm với ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người Ảnh: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM và khách mời cùng các văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm Ảnh: NHẬT THỊNH

Trước đó, các lãnh đạo TP.HCM và khách mời cũng đã ghé tham quan không gian văn hóa TP.HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông; không gian trình diễn và giao lưu theo chủ đề 50 năm – một hành trình, muôn sắc nghệ thuật, không gian sắp đặt kiến trúc 50 năm – thành phố vươn mình; không gian Văn hóa – du lịch TP.HCM – văn minh, hiện đại và nghĩa tình...



Ở không gian chủ đề Sắc màu thành phố – 50 năm sân khấu và văn hóa hội tụ, người xem đặc biệt thích thú trước những pano và bích chương giới thiệu các tác phẩm sân khấu tiêu biểu trong suốt 50 năm qua của TP.HCM được trưng bày trang trọng – như một dòng chảy nghệ thuật sống động, phản chiếu đời sống tinh thần, khát vọng và hơi thở đương đại của thành phố mang tên Bác.

Không gian này còn được làm phong phú hơn khi hòa quyện cùng không gian trên bến – dưới thuyền, tái hiện đặc trưng văn hóa sông nước Nam bộ và không gian cộng đồng các dân tộc thiểu số TP.HCM, nơi hội tụ sắc màu văn hóa đa dạng, tôn vinh tinh thần đoàn kết và bản sắc của đại gia đình các dân tộc cùng chung sống, lao động và phát triển.

Và 50 năm VH - NT TP.HCM như dòng sông vẫn bền bỉ chảy. Từ trang sách, vần thơ, từ những giai điệu ngân vang, cho đến ánh đèn sân khấu…, văn nghệ sĩ thành phố đã góp nhịp tim của mình để viết nên bản hùng ca cho một đô thị anh hùng, nghĩa tình và đầy sáng tạo.