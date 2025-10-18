Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, tri ân văn nghệ sĩ tiêu biểu

Ngoài ra còn có sự tham gia của bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM...

Đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đến thăm hỏi nhà văn Xuân Phượng Ảnh: Hải Duy





Đoàn công tác đã đến thăm 5 văn nghệ sĩ đang sinh sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, gồm: nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, NSƯT Ngọc Đáng và nghệ sĩ Lam Sơn. Sau đó, đoàn đến thăm hỏi nhà văn Xuân Phượng, NSND Trà Giang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ Lê Giang.

Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà, đồng thời thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với các văn nghệ sĩ đã có những đóng góp tích cực cho nghệ thuật nước nhà nói chung, nghệ thuật TP.HCM nói riêng. Đón nhận tình cảm này, các văn nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, hoạt động lần này là dịp ghi nhận những đóng góp của giới văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, đoàn công tác hy vọng qua hoạt động thăm hỏi sẽ tiếp thêm động lực để các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.