Văn hóa

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, tri ân văn nghệ sĩ tiêu biểu

Thạch Anh
Thạch Anh
18/10/2025 06:46 GMT+7

Hôm qua 17.10, đoàn lãnh đạo TP.HCM có chuyến thăm và gặp gỡ các văn nghệ sĩ tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Ngoài ra còn có sự tham gia của bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM...

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, tri ân văn nghệ sĩ tiêu biểu- Ảnh 1.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đến thăm hỏi nhà văn Xuân Phượng

Ảnh: Hải Duy


Đoàn công tác đã đến thăm 5 văn nghệ sĩ đang sinh sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, gồm: nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, NSƯT Ngọc Đáng và nghệ sĩ Lam Sơn. Sau đó, đoàn đến thăm hỏi nhà văn Xuân Phượng, NSND Trà Giang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ Lê Giang.

Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà, đồng thời thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với các văn nghệ sĩ đã có những đóng góp tích cực cho nghệ thuật nước nhà nói chung, nghệ thuật TP.HCM nói riêng. Đón nhận tình cảm này, các văn nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, hoạt động lần này là dịp ghi nhận những đóng góp của giới văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, đoàn công tác hy vọng qua hoạt động thăm hỏi sẽ tiếp thêm động lực để các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sau nhiều đêm trắng miệt mài cùng giá vẽ, họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (Gia Lai) đã mang đến công chúng TP.HCM 54 bức tranh sơn dầu tâm huyết trong triển lãm cá nhân lần thứ hai, khai mạc chiều 9.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

