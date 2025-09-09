Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên

Trần Hiếu - Lê Công Sơn
09/09/2025 14:47 GMT+7

Sau nhiều đêm trắng miệt mài cùng giá vẽ, họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (Gia Lai) đã mang đến công chúng TP.HCM 54 bức tranh sơn dầu tâm huyết trong triển lãm cá nhân lần thứ hai, khai mạc chiều 9.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm "Những vì sao trong đêm" nối tiếp thành công của "Những cô nàng đỏng đảnh" (2023) của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên. Nhưng vượt ra ngoài con số 54 bức tranh hay kỹ thuật sơn dầu, điều níu chân người xem chính là câu chuyện phía sau: hình ảnh một nữ họa sĩ bình dị, một người mẹ tận tụy, lặng lẽ dành những tháng ngày bền bỉ và những đêm trắng miên man để đối thoại với chính mình qua từng nét cọ.

Tâm điểm của triển lãm là bức tranh khổ lớn "Hạnh phúc là gì?", dài 5,4 m, cao 1,8 m, ghép từ 9 tấm, được Mai Thị Kim Uyên hoàn thiện trong vòng một năm. Không chỉ là thử thách về kỹ thuật, tác phẩm còn ghi dấu hành trình khám phá và chắt lọc những xúc cảm sâu thẳm.

"Đấy là giấc ngủ an yên, an lành hơn như một vì tinh tú được lấp đầy bởi những câu chuyện hạnh phúc", họa sĩ chia sẻ.

Hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên- Ảnh 1.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên với tác phẩm "Hạnh phúc là gì?"

ẢNH: TRẦN HIẾU

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, đồng nghiệp từ phố núi luôn đồng hành cùng Mai Thị Kim Uyên, nhận xét: "Khi toàn bộ tác phẩm được sắp xếp trong xưởng vẽ, cả không gian như bừng sáng, tạo cảm giác về một dòng chảy bất tận của năng lượng sáng tạo".

Giới chuyên môn đánh giá, so với triển lãm trước, Mai Thị Kim Uyên đã tiến một bước dài trong kỹ thuật sơn dầu. Nét cọ mạnh mẽ nhưng không phô trương, sự làm chủ chuyển động cảm xúc đã giúp chị tạo nên những tác phẩm vừa tự nhiên vừa uyển chuyển. Chính nhờ vậy, 54 bức tranh tại triển lãm không chỉ là tiếng lòng của tác giả mà còn là nhịp cầu dẫn dắt người xem chạm đến những khát khao, trăn trở của một thế hệ trẻ đang kiếm tìm bản ngã.

"Tôi tin con đường mình đi là con đường thiêng liêng mà bản thân may mắn được lựa chọn. Vì nó, tôi đã từ bỏ nhiều nhu cầu cá nhân để giữ cho mình một không gian thuần khiết dành riêng cho sáng tạo", Mai Thị Kim Uyên bộc bạch.

Theo họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, tranh của Uyên "đã nghệ thuật hóa đời thường, nhưng vẫn giữ được vẻ thi vị, ngọt ngào như men rượu nồng đượm". Còn với chính tác giả, triển lãm lần này không chỉ là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và khán giả, mà còn là lời nhắn nhủ: hãy sống hết mình với đam mê. "Cho tôi và cho bạn", chị nhẹ nhàng gửi gắm.

