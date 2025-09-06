Triển lãm đặc biệt về cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc

Triển lãm do Hội quán Di sản, V-Art Space, Omega Plus và gia đình cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc tổ chức, giới thiệu hơn 40 tác phẩm và hiện vật trải dài từ lĩnh vực mỹ thuật đến thiết kế kiến trúc - nội thất của ông. Tại đây người xem có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc, nho nhã của làng quê Bắc bộ được tái hiện trong nhiều bức tranh sáng tác trong giai đoạn 1939 - 1992 với nhiều đề tài như phong cảnh, tĩnh vật… Qua đó, những gam màu nhẹ nhàng, các đường cọ điềm tĩnh nhưng đầy ngẫu hứng được hiện lên.

Triển lãm diễn ra tại V-Art Space (Hà Nội) ẢNH: V-ART SPACE CUNG CẤP

Bên cạnh hội họa, triển lãm cũng trưng bày các thiết kế đi vào đời sống thông qua nhiều hiện vật mang thương hiệu MÉMO trứ danh một thời. Chúng được chế tác từ năm 1940 - 1968, hàm chứa quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh, nơi vẻ đẹp giao hòa với công năng. Trong đó đặc biệt nhất là thiết kế bộ bàn ghế do Trịnh Hữu Ngọc và các cộng sự chế tác, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, hiện đang được giữ tại Bảo tàng Cách mạng VN. Cùng bức Đầu phố Hàng Đào ngày tiếp quản thủ đô, cả hai cho thấy sự giao hòa giữa một nghệ sĩ đa tài với vận mệnh đất nước.

Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày những kỷ vật cá nhân của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, giúp người xem hiểu thêm về con người họa sĩ trong đời sống thường ngày. Triển lãm cũng cho thấy sự tiếp nối và đối thoại xuyên thời gian, nơi tinh thần hội họa thiền được truyền từ ông sang con trai - họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 26.10, họa sĩ Trịnh Lữ sẽ có cuộc trò chuyện tại đây, kể lại những ký ức sống động về cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Trịnh Hữu Ngọc.