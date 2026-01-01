Nhạc sĩ khiếm thị tiết lộ hôn nhân bên vợ kém 18 tuổi

Trong chương trình, chia sẻ cùng MC Đại Nghĩa, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương kể lại cơ duyên gặp gỡ vợ khi anh trở về ngôi trường cấp ba tại Trà Ôn, nơi Thúy An đang theo học. Thời điểm đó, nữ khách mời cũng giống như một khán giả, ngưỡng mộ tài năng và nghị lực của anh. Mãi đến nhiều năm sau, khi cả hai có dịp gặp lại, mối duyên ấy mới thật sự nảy nở.

Tiếp lời, Thúy An cho biết lần đầu gặp anh Hà Chương khi cô đang học lớp 12. Anh không chỉ truyền động lực cho riêng cô mà còn cho nhiều học sinh lúc ấy. Sự giỏi giang và năng lượng của nhạc sĩ Hà Chương truyền tải, dù mang trong mình khiếm khuyết, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và thôi thúc cô tìm hiểu nhiều hơn về con người anh.

Nhạc sĩ Hà Chương từng bị phản đối khi nên duyên cùng cô gái kém 18 tuổi Ảnh: NSX

Sau khi Thúy An tốt nghiệp đại học và đi làm, cả hai có cơ duyên gặp gỡ lại nhau, trò chuyện thường xuyên. Khi đó, Hà Chương ngỏ lời mời Thúy An về làm trợ lý, từ đó tạo cơ hội để cả hai hiểu nhau nhiều hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Nam nhạc sĩ thừa nhận, chính sự nhiệt tình, chân thành và dễ thương của cô đã khiến anh dần nảy sinh tình cảm. Khi được hỏi về việc ai là người rung động trước, nam nhạc sĩ chỉ nhẹ nhàng cho biết đó là cảm xúc đến từ cả hai phía.

Bí quyết hôn nhân của nhạc sĩ Hà Chương

Nói về đời sống hôn nhân, cặp đôi thẳng thắn chia sẻ những khác biệt giữa hai người về tuổi tác, khi Thúy An nhỏ hơn chồng 18 tuổi. Ngoài ra, ở họ còn có sự khác nhau về thói quen sinh hoạt, vùng miền và xuất phát điểm sống. Thúy An thừa nhận tính cách hai người khá đối lập, Hà Chương mang nét nghệ sĩ, đôi lúc vô tư và “trẻ con”, trong khi cô được nuôi dưỡng trong gia đình truyền thống nên có phần chín chắn, trưởng thành hơn. Tuy nhiên, cả hai chọn cách tôn trọng và điều chỉnh để dung hòa, hiếm khi xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt.

Hà Chương cho biết anh luôn đặt ra những nguyên tắc để giữ lửa hạnh phúc gia đình, từ việc không ngủ riêng khi giận nhau, không bỏ đi khỏi nhà, đến việc cùng ngồi lại nói chuyện nếu mâu thuẫn kéo dài. Những lúc anh bận rộn công việc, Thúy An cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở để cả hai cùng điều chỉnh và quan tâm cảm xúc nhau nhiều hơn.

Nhạc sĩ Hà Chương và vợ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Bên cạnh những khác biệt cá nhân, cặp đôi còn phải đối diện với rào cản từ gia đình khi công khai mối quan hệ. Hà Chương chia sẻ việc từng trải qua một cuộc hôn nhân, cùng khoảng cách tuổi tác và khiếm khuyết của bản thân, khiến gia đình vợ khó chấp nhận. Thúy An cũng không giấu được những giọt nước mắt trong khoảng thời gian thuyết phục gia đình. Sau nhiều nỗ lực, dần dần người thân nguôi ngoai và không còn phản đối mối quan hệ của cả hai.

Lý giải về quyết định gắn bó với nhạc sĩ Hà Chương, chị Thúy An cho biết càng đồng hành và tìm hiểu, cô càng cảm nhận rõ sự sâu sắc và tích cực trong con người anh. Dù giữa hai người tồn tại nhiều khác biệt, chính sự thấu hiểu, động viên và nguồn năng lượng lạc quan từ anh đã giúp cô vững vàng hơn trước những áp lực và định kiến từ xã hội.

Nữ khách mời thừa nhận bản thân đôi lúc suy nghĩ tiêu cực, nhưng nhờ có sự an ủi và đồng hành bền bỉ của chồng, cô dần trở nên mạnh mẽ và tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Chia sẻ về mong muốn trong hôn nhân, Thúy An bày tỏ hy vọng anh Hà Chương sẽ tâm lý hơn, quan tâm và trò chuyện với vợ nhiều hơn để tình cảm luôn được vun đắp mỗi ngày.