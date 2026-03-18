Nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xin lỗi, vì sao dân mạng tiếp tục tranh cãi?

Như

thông tin, sáng 18.3, nhạc sĩ

lên tiếng xin lỗi về vụ tranh cãi với tài xế công nghệ Grab. Trong bài viết, tác giả ca khúc

nhận lỗi về mình vì đã uống nhiều rượu, không kiểm soát được lời nói dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực.

“Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn”, anh chia sẻ.

Tranh cãi sau lời xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang

Dòng chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang sau vài ngày im lặng Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau lời xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang, những tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại. Nhiều người tỏ thái độ bất bình, phản ứng gay gắt đối với tác giả ca khúc Đứa bé vì hành vi thiếu chuẩn mực trong video. Bên cạnh đó, có ý kiến hoài nghi việc Minh Khang lên tiếng xin lỗi chỉ vì sức ép của dư luận, thay vì có thái độ chủ động ngay từ đầu.

Một người dùng viết: “Tầm này có xin lỗi hay không cũng không quan trọng nữa rồi”. Người dùng khác mỉa mai: “Một người tử tế hay không chỉ cần nhìn vào hành động họ cư xử với những người yếu thế hơn họ”. Người dùng khác chia sẻ: “Mong muốn sự việc khép lại - Mong muốn đơn giản quá, người ta bị khóa app rồi kìa nhạc sĩ ơi. Coi clip thấy anh uy tín lắm mà”.

“Nếu vậy thì nên xin lỗi trước thay vì khiếu nại làm người ta mất việc, trong khi bản thân anh là người sai”, một tài khoản bày tỏ. Người dùng khác chia sẻ: “Nếu không đưa lên thì ông coi trời bằng vung. Khi biết mình bị đưa lên, tại sao ông không nghĩ mình sai đi, rồi gặp tài xế xin lỗi. Ông lại đến nhờ bên app công nghệ giải quyết lợi thế cho mình trước”.

Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội trước đó Ảnh: Chụp màn hình

Theo dõi vụ việc, một bộ phận khán giả đặt vấn đề về việc người tài xế công khai clip của khách hàng lên mạng xã hội liệu có sai pháp luật. Một người dùng bàn luận: “Tài xế chạy xe hay có kiểu quay khách hàng nhưng chưa được sự đồng ý, rồi đăng lên mạng xã hội, thấy làm vậy quen rồi cứ nghĩ là chuyện bình thường”. Tài khoản khác cũng chia sẻ: “Hãng nào cũng có chính sách như vậy thôi. Mà không phải tài xế không đâu, bất kể ngành nào lộ thông tin khách hàng là điều tối kỵ”.

Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng đặt vấn đề về việc người tài xế khi bị khách quấy rối, xúc phạm sẽ phải xử lý thế nào. Một người dùng bày tỏ: “Tự nhiên bị khách hàng ỷ lại, ngang nhiên xúc phạm, rồi không có quyền tự bảo vệ à”. Người xem khác nêu ý kiến: “Ứng dụng liên quan đến vụ việc nên cân nhắc từ chối phục vụ và từ chối cung cấp dịch vụ đối với khách hàng đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ đối với tài xế - đối tác của ứng dụng. Nếu chỉ xử lý tài xế mà không xử lý hành khách thì rõ ràng vụ việc không được xem xét và đánh giá khách quan”.

Trao đổi với chúng tôi, người tài xế xuất hiện trong clip khẳng định không xóa video vì cách hành xử của khách hàng. Bày tỏ quan điểm về bài đăng xin lỗi trên mạng xã hội, người này chia sẻ: “Thật ra lời xin lỗi đó không dành cho tôi, mà dành cho mạng xã hội. Vì anh ấy đâu phải không liên hệ được với tôi đâu”.