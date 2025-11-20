Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đậu đại học ở tuổi 42

Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Mình đậu rồi, từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc viện, hệ đại học chính quy. Em xin cảm ơn các thầy đã giúp em ôn thi đầu vào, không phụ lòng các thầy rồi”.

Tác giả Nhật ký của mẹ cho biết năm 2022, anh đã đăng ký học lồng tiếng, luyện giọng. Khi đó, nhiều người ngạc nhiên vì cho rằng nó không liên quan đến công việc hiện tại của anh, trong khi phải dành thời gian 6 tháng học tập. “Thế nhưng, chính mình biết rõ mình cần học để làm gì. Sau khóa học, giọng nói mình thay đổi, rõ ràng và truyền cảm hơn, giúp mình tự tin hơn khi nói chuyện với người khác hay trước đám đông. Và chính kỹ năng đó giúp mình nhận được rất nhiều chương trình talkshow, các buổi giao lưu chia sẻ, truyền cảm hứng ở các trường hay các đơn vị tổ chức…”.

Nguyễn Văn Chung quyết định học đại học để trau dồi thêm kiến thức phát triển sự nghiệp Ảnh: FBNV

Lý do Nguyễn Văn Chung trở lại giảng đường đại học

Nguyễn Văn Chung nói càng tham gia nhiều chương trình, hình ảnh và giọng nói của anh càng lan tỏa đến nhiều người. Điều này cũng có lợi hơn cho việc phát triển sự nghiệp của anh. “Đến giờ đã có nhiều khán giả yêu quý cả giọng nói của mình, và mình luôn biết ơn người thầy đã dạy cho mình kỹ năng ấy”, anh bộc bạch.

Cũng theo nam nhạc sĩ, sau khi cân nhắc, anh nhận ra đây là thời điểm thích hợp nên quyết định tập trung ôn luyện kiến thức và đăng ký thi vào khoa Sư phạm âm nhạc. Nguyễn Văn Chung tâm sự: “Đối với mình, trong suốt hơn 22 năm qua, một đứa trẻ chỉ cầm trong tay có 6 - 7 hợp âm mà đi được đến vị trí này, có được những thành công này là một kỳ tích khó tin rồi. Đó là một hành trình rất đẹp. Những kiến thức và kinh nghiệm học được từ các anh em đồng nghiệp - từng giúp ích cho mình vượt qua bản thân trong mỗi thời kỳ, nay cũng đã đến lúc cần được hệ thống lại, củng cố lại từ gốc để nền tảng càng thêm vững chắc, thuận lợi cho những bước đi xa hơn”.

Nhạc sĩ 8X thừa nhận bản thân thích việc được đến giao lưu với các trường và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Vì thế, anh thấy mình cần có thêm kỹ năng sư phạm. Bên cạnh đó, một chiếc bằng chuyên ngành cũng sẽ bổ sung cho khuyết thiếu của Nguyễn Văn Chung, bảo vệ anh trước những ý kiến nghi ngờ.

Năm 2025, Nguyễn Văn Chung liên tục đón tin vui, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp Ảnh: FBNV

“Sau cùng, vì mình rất yêu con đường sáng tác này, nên luôn nghiêm túc dồn hết tâm huyết cho nó. Mình rất muốn học thêm nhiều kỹ năng cần thiết vào từng thời điểm phù hợp với sự thay đổi của dòng chảy âm nhạc. Mình muốn đi xa hơn nữa, viết được nhiều và đa dạng hơn nữa, nên học là cần thiết”, anh chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Văn Chung nói từ trước đến nay, anh chủ yếu tự học, tự góp nhặt trong con đường sáng tác. Với nam nhạc sĩ, những kiến thức đó mang tính kinh nghiệm nên đây là lúc củng cố kiến thức nền tảng. Bên cạnh đó, việc trở lại giảng đường cũng là cách anh làm gương cho các con. “Thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một thành công rất lớn, mình muốn đạt thêm những thành công như vậy chứ không phải là may mắn. Mình phải học để đi được xa hơn”, Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ trước đó, anh phải cân nhắc xem bản thân nên theo học ngành nào, vào thời điểm nào là phù hợp. “Trước đây tôi có nhiều trách nhiệm, vai trò phải lo như chăm sóc sức khỏe cho mẹ, đồng hành với con, đảm bảo tài chính trong gia đình. Bây giờ dù công việc thuận lợi nhưng tôi sẵn sàng hy sinh một số dự án để có được thành tựu lớn hơn. Tôi không chỉ sống cho bây giờ mà phải tính cho tương lai. Nhiều người hỏi sao tôi không theo ngành sáng tác. Tôi nghĩ đó là kỹ năng của mình rồi nên muốn học ngành bổ sung thêm, đó là kỹ năng sư phạm”, anh tâm sự.