Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đậu đại học ở tuổi 42

Thạch Anh
Thạch Anh
20/11/2025 21:29 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc hệ chính quy (4 năm) của Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 21,17. Tác giả 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' vừa chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Mình đậu rồi, từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc viện, hệ đại học chính quy. Em xin cảm ơn các thầy đã giúp em ôn thi đầu vào, không phụ lòng các thầy rồi”.

Tác giả Nhật ký của mẹ cho biết năm 2022, anh đã đăng ký học lồng tiếng, luyện giọng. Khi đó, nhiều người ngạc nhiên vì cho rằng nó không liên quan đến công việc hiện tại của anh, trong khi phải dành thời gian 6 tháng học tập. “Thế nhưng, chính mình biết rõ mình cần học để làm gì. Sau khóa học, giọng nói mình thay đổi, rõ ràng và truyền cảm hơn, giúp mình tự tin hơn khi nói chuyện với người khác hay trước đám đông. Và chính kỹ năng đó giúp mình nhận được rất nhiều chương trình talkshow, các buổi giao lưu chia sẻ, truyền cảm hứng ở các trường hay các đơn vị tổ chức…”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đậu đại học ở tuổi 42 - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung quyết định học đại học để trau dồi thêm kiến thức phát triển sự nghiệp

Ảnh: FBNV

Lý do Nguyễn Văn Chung trở lại giảng đường đại học

Nguyễn Văn Chung nói càng tham gia nhiều chương trình, hình ảnh và giọng nói của anh càng lan tỏa đến nhiều người. Điều này cũng có lợi hơn cho việc phát triển sự nghiệp của anh. “Đến giờ đã có nhiều khán giả yêu quý cả giọng nói của mình, và mình luôn biết ơn người thầy đã dạy cho mình kỹ năng ấy”, anh bộc bạch.

Cũng theo nam nhạc sĩ, sau khi cân nhắc, anh nhận ra đây là thời điểm thích hợp nên quyết định tập trung ôn luyện kiến thức và đăng ký thi vào khoa Sư phạm âm nhạc. Nguyễn Văn Chung tâm sự: “Đối với mình, trong suốt hơn 22 năm qua, một đứa trẻ chỉ cầm trong tay có 6 - 7 hợp âm mà đi được đến vị trí này, có được những thành công này là một kỳ tích khó tin rồi. Đó là một hành trình rất đẹp. Những kiến thức và kinh nghiệm học được từ các anh em đồng nghiệp - từng giúp ích cho mình vượt qua bản thân trong mỗi thời kỳ, nay cũng đã đến lúc cần được hệ thống lại, củng cố lại từ gốc để nền tảng càng thêm vững chắc, thuận lợi cho những bước đi xa hơn”.

Nhạc sĩ 8X thừa nhận bản thân thích việc được đến giao lưu với các trường và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Vì thế, anh thấy mình cần có thêm kỹ năng sư phạm. Bên cạnh đó, một chiếc bằng chuyên ngành cũng sẽ bổ sung cho khuyết thiếu của Nguyễn Văn Chung, bảo vệ anh trước những ý kiến nghi ngờ. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đậu đại học ở tuổi 42 - Ảnh 2.

Năm 2025, Nguyễn Văn Chung liên tục đón tin vui, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp

Ảnh: FBNV

“Sau cùng, vì mình rất yêu con đường sáng tác này, nên luôn nghiêm túc dồn hết tâm huyết cho nó. Mình rất muốn học thêm nhiều kỹ năng cần thiết vào từng thời điểm phù hợp với sự thay đổi của dòng chảy âm nhạc. Mình muốn đi xa hơn nữa, viết được nhiều và đa dạng hơn nữa, nên học là cần thiết”, anh chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Văn Chung nói từ trước đến nay, anh chủ yếu tự học, tự góp nhặt trong con đường sáng tác. Với nam nhạc sĩ, những kiến thức đó mang tính kinh nghiệm nên đây là lúc củng cố kiến thức nền tảng. Bên cạnh đó, việc trở lại giảng đường cũng là cách anh làm gương cho các con. “Thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một thành công rất lớn, mình muốn đạt thêm những thành công như vậy chứ không phải là may mắn. Mình phải học để đi được xa hơn”, Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ trước đó, anh phải cân nhắc xem bản thân nên theo học ngành nào, vào thời điểm nào là phù hợp. “Trước đây tôi có nhiều trách nhiệm, vai trò phải lo như chăm sóc sức khỏe cho mẹ, đồng hành với con, đảm bảo tài chính trong gia đình. Bây giờ dù công việc thuận lợi nhưng tôi sẵn sàng hy sinh một số dự án để có được thành tựu lớn hơn. Tôi không chỉ sống cho bây giờ mà phải tính cho tương lai. Nhiều người hỏi sao tôi không theo ngành sáng tác. Tôi nghĩ đó là kỹ năng của mình rồi nên muốn học ngành bổ sung thêm, đó là kỹ năng sư phạm”, anh tâm sự.

Tin liên quan

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đón tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đón tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác khi được vinh danh tại Harper’s Bazaar Star Awards 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Chung Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết tiếp câu chuyện hòa bình Đại học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận