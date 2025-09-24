Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
24/09/2025 19:51 GMT+7

Tin về sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả 'Bài thánh ca buồn' khiến cho người hâm mộ bàng hoàng. Âm nhạc Việt Nam lại mất đi một tên tuổi lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng: Lời cuối cho em, Bài cuối cho người tình, Huyền thoại chiều mưa, Đêm kỷ niệm... và đặc biệt là Bài thánh ca buồn. Theo thông tin từ gia đình, ông qua đời do nhồi máu cơ tim.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời- Ảnh 1.

Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Vũ (1944-2025)

Ảnh: Lạc Xuân

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời- Ảnh 2.

Ca khúc Bài thánh ca buồn

Ảnh: T.L

Nói về cơ duyên được vinh dự là học trò người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Vũ - người thầy lớn của mình, họa sĩ Bùi Đức Lâm kể: "Đã 40 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ đó là một căn nhà cấp 4 giản dị, trên vách treo nhiều nhạc cụ sáo, đàn... Tiếp tôi là một người trạc tứ tuần, dáng nho nhã, vẻ mặt thân thiện. Tôi còn nhớ “thầy Khanh” luôn mặc một chiếc áo kaki màu tím than cũ kỹ, cổ áo đã sờn nhưng sạch sẽ tươm tất"... 

Họa sĩ Bùi Đức Lâm nhớ lại: "Buổi đầu tiếp xúc ông hỏi tuổi tôi, nói “mình cùng là bạn Xuân Tiên, quen, nên cứ gọi nhau anh em, không phải xưng hô thầy trò khách khí”, rồi ông đưa cây đàn bảo tôi chơi một bài nào mà tôi thích nhất. Nghe xong “anh thầy” chẳng có lời nhận xét nào, chỉ ân cần hỏi chuyện tôi ở đâu, đang làm công việc gì... Nghĩ một thoáng, ông bảo sẽ kèm riêng cho tôi một tuần 3 buổi, với điều kiện phải tuyệt đối tập luyện chăm chỉ... Hỏi học phí, ông bảo “không quan trọng, em đưa bao nhiêu cũng được!”... Thế là tôi chính thức trở thành học trò của thầy Nguyễn Tuấn Khanh, người mà mãi vài tháng sau, khi sắp hết học với thầy, tôi mới biết anh chính là nhạc sĩ lừng danh Nguyễn Vũ, tác giả Bài thánh ca buồn".

"Dù chỉ học với ông vài tháng, nhưng đức độ, sự khiêm cung, đặc biệt khả năng thấu cảm tinh tế nơi ông... đã gây ấn tượng, làm tôi cảm kích mãi đến giờ", họa sĩ Bùi Đức Lâm xúc động.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời- Ảnh 3.

Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Vũ qua nét vẽ họa sĩ Bùi Đức Lâm

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời- Ảnh 4.

Họa sĩ Bùi Đức Lâm tặng tranh vẽ chân dung cho nhạc sĩ Nguyễn Vũ (giữa) tại nhà riêng

Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh. Ông sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sinh sống tại Đà Lạt. Nhờ có năng khiếu âm nhạc và được gia đình cho học từ nhỏ nên ông chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, harmonica, piano... 

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng góp mặt trong Ban Thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt và từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi của Đài khi mới tròn 12 tuổi. Nhiều ca khúc của ông khi đó xuất hiện rất được yêu thích: Hoa xoan bên thềm cũ, Chiếc lá cuối cùng, Mùa xuân đầu tiên, Quán nửa khuya, Lời tạ tình…; về sau còn có nhiều bài khác: Một loài chim biển, Huyền thoại chiều mưa, Bài thánh ca buồn, Bài cuối cho người tình, Lời cuối cho em...

Được biết, trước khi mất, nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn mạnh khỏe ở tuổi lão niên xưa nay hiếm và trẻ trung nho nhã như ngày nào, vẫn mẫn tiệp giao lưu với người hâm mộ Bài thánh ca buồn và vẫn ý nhị tinh tế khi phàn nàn “mọi người hát bài của tôi sai lời nhiều chỗ quá...”.

Hiện công việc hậu sự cho nhạc sĩ Nguyễn Vũ đang được gia đình chuẩn bị và sẽ có thông báo đến khán giả cùng người mộ điệu.

Khám phá thêm chủ đề

Bài thánh ca buồn Họa sĩ Bùi Đức Lâm Hoa xoan bên thềm cũ Lời cuối cho em Bài cuối cho người tình
