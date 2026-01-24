Nhạc sĩ Nhật Minh tự tin lên sân khấu ở tuổi U.90

Các ca sĩ tham gia liveshow Men đời đã có buổi tập luyện cùng ban nhạc và nhạc sĩ Nhật Minh trước khi lên sân khấu trình diễn. Họ dành thời gian trao đổi với ông về ca khúc sẽ thể hiện để hiểu hoàn cảnh ra đời bài hát cũng như nắm được hồn cốt của ca khúc mà mình trình bày.



Sau khi đợi các ca sĩ tập luyện xong, chính nhạc sĩ Nhật Minh cũng lên sân khấu tập hát ca khúc Tôi đi tìm với phần đệm piano của cô cháu gái hiện là giảng viên Nhạc viện TP.HCM. Được biết, nhạc sĩ sẽ hát mở màn ca khúc này trong đêm nhạc. "Đáng lý ra, tôi cũng không ra sân khấu làm gì, để ca sĩ hát nhưng đạo diễn chương trình và giám đốc âm nhạc đề nghị chính tác giả trình bày 1 bài nên tôi mới thử. Tôi chỉ hát lời 1 thôi, còn sau đó là Myra Trần. Khi tôi hát, mọi người khen lắm dù U.90 rồi. Tôi cũng ráng một chút cho vui. Bởi vì trước kia, tôi là trưởng đoàn ca nhạc nên sân khấu đối với tôi là thói quen, không có gì hồi hộp cả", ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Nhật Minh (hàng đầu, thứ ba từ trái qua) chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ góp mặt trong liveshow ẢNH: NVCC

Quốc Thuận, tổng đạo diễn của chương trình, cho biết phần trình diễn của nhạc sĩ Nhật Minh có ý nghĩa đặc biệt trong liveshow Men đời. Anh khẳng định: "Bác đang rất năng lượng. Chưa chắc một ca sĩ trẻ đã có nguồn năng lượng dồi dào rất đặc biệt được như bác. Đó là điều tôi cảm nhận được từ bác trong suốt thời gian chuẩn bị cho liveshow này và cả trong buổi tập".

Quốc Thuận cũng tự hào vì liveshow Men đời có sự đồng hành của Giám đốc âm nhạc Võ Minh Luân, cũng như tâm đắc với dàn ca sĩ đều là những người tên tuổi trong nghề như danh ca Ngọc Sơn, "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh, ca sĩ Long Nhật, Lâm Vũ, Phan Đinh Tùng, Quốc Đại, Hiền Thục, Myra Trần, Lưu Ánh Loan, Hoàng Trang, Diệp Linh cùng người dẫn chuyện là MC Nguyên Khang.