Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương ‘Lang thang miền thùy dương’ cùng ‘Mười hai con giáp’ tươi vui

Được biết, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là một tên tuổi quen thuộc của giới âm nhạc TP.HCM. Cả cuộc đời ông gần như gắn bó với NVH Thanh Niên (TP.HCM). Từ năm 1977, khi còn là sinh viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ông đã theo học lớp Sáng tác ca khúc ở NVH Thanh Niên. Sau đó ông trở thành hội viên của Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Thành Đoàn.

Năm 1991 nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm Trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật rồi Phó giám đốc NVH Thanh Niên cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017. Ông tốt nghiệp bậc Đại học, Nhạc viện TP.HCM - khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy (năm 1998). Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cũng là người đam mê và có tài ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Ngoài việc sáng tác nhạc, giai đoạn sau này ông còn tự thiết kế phòng thu âm, quay phim, dựng phim, chụp hình nghệ thuật, đạo diễn những bản video và karaoke, tham gia làm phim du lịch ở rất nhiều nước trên thế giới cho những công ty du lịch nổi tiếng. Ngoài ra, ông còn viết sách, thiết kế mỹ thuật cho những tập sách, tập nhạc...

Theo tiết lộ của tác giả Phạm Đăng Khương, Mười hai con giáp là tập ca khúc thiếu nhi gồm 12 bài. Với phần thơ do Hồ Thu Hà sáng tác và được ông phổ nhạc. Phần lời được dịch nghĩa sang tiếng Anh để các em thiếu nhi ở nước ngoài có thể hiểu được nội dung bài hát và tự học hát bằng tiếng Việt dễ dàng hơn.

Những bài hát này đều được quay phim, dựng thành video và Karaoke do các em thiếu nhi ở Trung tâm đào tạo Green Art Academy trình diễn, được đăng tải lên YouTube để công chúng có thể thưởng thức và tập hát dễ dàng.





Cũng tại buổi giao lưu sáng nay, lần lượt các ca khúc trong tập bài hát thiếu nhi Mười hai con giáp đã được các ca sĩ nhí trình bày như: Chuột bạch nhà em, Con trâu già, Cọp nhớ rừng xanh, Mèo con nho nhỏ, Rồng linh thiêng, Con rắn miền quê,... những bài hát này góp phần giúp độc giả tại buổi ra mắt sách hiểu hơn về những ca khúc được thể hiện trong quyển sách, làm bừng lên không khí tươi vui, hoạt náo cho buổi giao lưu.

Nhìn chung, các ca khúc trong Mười hai con giáp đều có những ca từ tươi vui, hài hước và dễ thương, giúp cho các em có thêm những bài hát hay và ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi của mình và qua đó các em có thể hiểu hơn về những con vật rất gần gũi, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta.

Dịp này nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cũng giới thiệu cuốn sách mới Lang thang miền thùy dương (do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành), là tập sách ảnh nghệ thuật cũng do tác giả Phạm Đăng Khương tự chụp khi tham gia Trại Sáng tác Ảnh do Hội Nhiếp Ảnh TP.HCM tổ chức tại Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam... trong thời gian vừa qua.

Nói về quyển sách này, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cho biết thêm: “Sứ mệnh của Khương là ghi lại những hình ảnh, hoạt động đó bằng những thước phim giữa một rừng ống kính. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng ráng len lỏi trong từng ngóc ngách để có được những bức ảnh kỷ niệm chuyến đi. Mặt khác, còn hoàn thành năm tập phim về Trại sáng tác ảnh nghệ thuật 2022 do Hội nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức để giới thiệu trên Youtube cho công chúng dễ dàng thưởng thức. Dù bận rộn, mệt muốn rã rời nhưng... vui thì quá xá vui”, ông hóm hỉnh.