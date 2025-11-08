Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương - tác giả 'Con đường đến trường' đang nguy kịch

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
08/11/2025 14:59 GMT+7

Nhạc sĩ tài hoa đất Quảng Ngãi Phạm Đăng Khương đang trải qua những ngày tháng gian nan khi chống chọi với bệnh tật.

Sau khi vào Khoa Cấp cứu hồi sức (Bệnh viện 175, TP.HCM) thăm tác giả Con đường đến trường, MC Quỳnh Hoa cho biết cô luôn nghĩ đến và thương cho hoàn cảnh của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương lúc này...

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương - tác giả 'Con đường đến trường' đang nguy kịch - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương (bìa phải) và những giây phút vui vẻ bên MC Kiều Hải Chuyên, nhà thơ Lê Minh Quốc 

Ảnh: E MÌ

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương - tác giả 'Con đường đến trường' đang nguy kịch - Ảnh 2.

Tác giả Con đường đến trường lúc nào cũng tràn đầy năng lượng 

Ảnh: FBNV

Nhà neo người, con trai lớn đi làm, đứa nhỏ đang ở xa, vợ ông lại bị bệnh parkinson nên việc chăm sóc cho ông vô cùng khó khăn; bệnh tình ông lại đang rất nặng, lúc mê lúc tỉnh. Ông đã từng vào nhập viện mấy lần và khỏe thì lại được về, nhưng lần này là nguy kịch nhất...

MC Quỳnh Hoa: Cả tháng nay nhạc sĩ Phạm Đăng Khương không ăn uống được

"Hôm qua, lúc ca sĩ Hồng Mơ vào anh còn nhận ra nhưng khi tôi vào thăm thì anh rơi vào trạng thái lơ mơ. Nghe nói cả tháng nay anh không ăn uống gì được mà phải đặt ống để bơm thức ăn vào dạ dày. Theo thông tin từ gia đình, anh đang bị viêm phổi, suy đa tạng, tiểu đường và rồi một số bệnh nền khác nữa nên sức khỏe cực kỳ xấu... Ngày xưa anh mạnh mẽ, tìm tòi học hỏi liên tục, sáng tác nhạc, quay phim, viết sách, vẽ tranh, giờ chỉ nằm một chỗ, mở khí quản để thở và còn có 30 ký... Thương anh quá...", MC Quỳnh Hoa rưng rưng.

Người đồng nghiệp thân thiết là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho biết thêm: "Hồi tháng 6, Khương qua Mỹ và phát bệnh ở đó. Trên tuổi 60, các bộ phận đều rệu rã hết rồi nhưng Khương đam mê công việc quá.... 20 ngày ở Mỹ sáng đi quay, tối về dựng phim liên tục, bị mất ngủ nên sức khỏe bị đuối quá, phải vào viện. Bác sĩ bên Mỹ ra giá 80 ngàn USD, Khương lại phải ráng về Việt Nam... Trải qua hai lần đột quỵ tại Việt Nam rồi nên giờ mới bị nặng vậy. Bệnh viện đang sử dụng thuốc để thải nước ra, giữ cho phổi và tim được khỏe... nên chỉ còn 30 ký. Tôi cũng từng sử dụng thuốc đó mà từ 70 ký giảm xuống còn có 50 ký... Chỉ mong cho Khương mau chóng bình phục...".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên chia sẻ đã nghe tin Phạm Đăng Khương bị bệnh nặng mà chưa vào thăm được vì đồng nghiệp cho biết ông đang nằm hồi sức cấp cứu nên hạn chế thăm nom.  

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương - tác giả 'Con đường đến trường' đang nguy kịch - Ảnh 3.

Sau hai lần đột quỵ, bệnh của nhạc sĩ đang trở nặng, phải bơm thức ăn vào dạ dày

Ảnh: QUỲNH HOA Cung cấp

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là một tên tuổi quen thuộc của giới yêu nhạc. Cả cuộc đời ông gần như gắn bó với Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM). Từ năm 1977, khi còn là sinh viên Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ông đã theo học lớp sáng tác ca khúc ở Nhà văn hóa Thanh Niên. Sau đó ông trở thành hội viên của Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Thành Đoàn. Ông tốt nghiệp bậc đại học - Nhạc viện TP.HCM, Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy (năm 1998).

Năm 1991, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm Trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật rồi Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017.  

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cũng là người đam mê và có tài ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật..Ngoài sáng tác nhạc, ông còn tự thiết kế phòng thu âm, quay phim, dựng phim, chụp hình nghệ thuật, đạo diễn những bản video karaoke, viết sách, thiết kế mỹ thuật cho những tập sách, tập nhạc...

Trước hoàn cảnh neo người và chi phí thuốc men điều trị rất tốn kém, MC Quỳnh Hoa và bạn bè, đồng nghiệp đang thầm lặng vận động các văn nghệ sĩ cùng người thân hỗ trợ, giúp nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cũng như cầu mong cho ông sớm vượt qua cơn nguy kịch này.

