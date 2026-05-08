Nhạc sĩ Trần Tiến tái ngộ khán giả trong đêm nhạc đặc biệt ở tuổi 80

Đêm nhạc Sắc màu Trần Tiến được biểu diễn và ghi hình vào lúc 19 giờ, ngày 15.5 tại Nhà hát Truyền hình HTV (TP.HCM). Chương trình tôn vinh hành trình sáng tạo đầy cá tính và giàu cảm xúc trong âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến - một 'gã du ca' độc bản của làng nhạc Việt.

Trong âm nhạc, Trần Tiến là sự hòa quyện của nhiều gam màu đối lập: rực lửa của chiến tranh; dịu dàng của tình yêu; phóng khoáng của những chuyến đi và lắng sâu của những chiêm nghiệm đời người… Chính vì thế, Sắc màu Trần Tiến không chỉ là tên gọi, mà là cách chương trình dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc đa chiều, nơi mỗi ca khúc là một mảng màu cảm xúc riêng biệt, tạo nên chân dung người nhạc sĩ tài hoa đầy sống động.

Chương trình được dàn dựng sống động, quy tụ nhiều giọng ca ấn tượng, đại diện cho các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau, gồm Trần Tiến, Cẩm Vân, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Hoàng Yến Chibi, Ydzang Arul, nhóm Du ca (Hiền Lê - An Nhiên - Thành Nghiệp), nhóm bè Cadillac…

Dù bận rộn với lịch lưu diễn dày đặc, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để góp mặt trong đêm nhạc của "bố Tiến". Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ người Pháp Kenjah David với hai sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến được thể hiện bằng tiếng Pháp. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến những bản phối mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn cá tính của âm nhạc Trần Tiến.

Đại diện ban tổ chức cho biết đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là hành trình nhẹ nhàng để đưa khán giả trở về với những giai điệu sâu lắng, lắng nghe những tâm sự rất thật, rất đời mà nhạc sĩ Trần Tiến gửi gắm qua từng ca khúc. Điểm đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của ca khúc mới nhất mang tên Đi qua đời mình, được nhạc sĩ sáng tác chỉ trong 16 ngày và ông cũng rất tâm đắc với tác phẩm này.

Đặc biệt, để tái hiện trọn vẹn tinh thần âm nhạc của Trần Tiến, chương trình lựa chọn hình thức biểu diễn cùng live band - điều hiếm thấy ở các đêm nhạc trước đây của nhạc sĩ. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một đêm nhạc "mãn nhãn, mãn nhĩ", đưa khán giả sống lại cùng những ca khúc để đời của ông.



