Văn hóa
Chuyện đời, chuyện nghề:

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh 'dạo bước' cùng sách

Thiên Anh
12/04/2026 06:15 GMT+7

Khi giới thiệu sách chiều 11.4, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói vui rằng nhạc sĩ không ra album mà ra... sách. Lý do là bởi cuộc đời có quá nhiều suy tư mà đôi khi âm nhạc không kịp chuyển tải, nên anh tạm lưu vào những trang sách vậy...

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh 'dạo bước' cùng sách- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh 

ẢNH: NVCC

Trong sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra (Phanbook và NXB Dân Trí ấn hành), nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Võ Thiện Thanh cho thấy niềm suy tư lớn nhất của anh là: liệu trong kỷ nguyên của công nghệ, của AI thì tình yêu có còn tồn tại hay không? Hay tình yêu cũng do AI quyết định? Và âm nhạc, ngôn sứ của tâm hồn, của tình yêu liệu có còn tồn tại hay không? Hay cũng do AI đảm nhiệm? "May thay, tình yêu không bao giờ mất đi. Và âm nhạc thấm đẫm tình yêu cũng sẽ không bao giờ mất đi", anh đúc kết.

Theo tinh thần đó, tản văn Một hôm tôi bỗng nhớ ra như một cuốn sổ tay ghi chép những rung động, cảm nghiệm về âm nhạc và cuộc sống qua những giai đoạn đầy chuyển biến sôi nổi, không ít thử thách trong dòng chảy nhạc pop VN đương đại từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000; cho thấy một Võ Thiện Thanh trầm tĩnh, chân thành và tài hoa bước đi trong hành trình riêng của một nhạc sĩ.

Tác phẩm có 2 phần: Ghi bên dòng nhạc là những ký ức, tâm tình trong quá trình làm nghề cùng các ca sĩ, nhạc sĩ thuộc thế hệ đàn anh như nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc sĩ Thế Hiển, ca sĩ Tạ Minh Tâm… đến những tên tuổi trẻ hơn như Đức Trí, Mỹ Tâm, Đoan Trang, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn, nhóm MTV, nhóm bè Cadillac…; Dạo bước mang đến những cảm nhận về vẻ đẹp của âm nhạc thông qua các tuyệt phẩm, những khoảnh khắc âm nhạc hiện diện như sự cứu rỗi trong đời thường và góc nhìn của một người sáng tác, sản xuất và thưởng thức âm nhạc trước những chi phối có tính áp đảo của xã hội công nghệ. Cuốn sách như một cách nhạc sĩ Võ Thiện Thanh góp thêm "thiện thanh" để củng cố niềm tin vào cái đẹp, những giá trị giao cảm thuần khiết giữa cuộc sống nhiều biến động. 

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Đừng ngộ nhận về 'đẳng cấp thế giới' của nhạc Việt

Chọn lối sống 'ẩn dật', tự nhận mình lắm lúc thờ ơ với xung quanh dù vẫn âm thầm làm nghề, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh bỗng tái xuất và hoạt động sôi nổi. Lý do, như anh thổ lộ, là 'để cùng các đồng nghiệp mang những điều tốt đẹp đến cho nhau và cho âm nhạc Việt'.

