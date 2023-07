Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy đêm 'Rock Symphony Vol.3'

Rock Symphony Vol.3 với 17 bản nhạc bất hủ sẽ là cơ hội trải nghiệm cho khán giả khi thưởng thức những bài hát yêu thích được phối khí cho nhạc cụ solo cùng với dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng và ban nhạc rock hay được trình diễn bởi các ca sĩ Phạm Anh Khoa, Võ Hạ Trâm, Đào Mác, Hồ Hoàng Ngọc, Nguyễn Tấn Đạt.

Võ Hạ Trâm

Phạm Anh Khoa

Tim Trần HBSO

Có thể kể đến những tác phẩm trong Rock Symphony Vol.3: Hot Stuff của Donna Summer trong phiên bản dành cho dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc rock, Help của The Beatles, Heal the world của Michael Jackson, The sound of silence và Bridge over Troubled Water của Simon và Garfunkle, Waterloo của ABBA… Một trong những bài hát rock hay nhất mọi thời đại Stairway to Heaven (Nấc thang lên thiên đường) của Led Zeppelin cũng sẽ được giới thiệu ở đêm nhạc này.

Rock Symphony Vol.3 do nhạc trưởng nổi tiếng Lê Phi Phi dàn dựng và chỉ huy. Anh sinh năm 1967 tại Hà Nội và sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, anh tiếp tục học tại Moscow, Nga. Sau đó, anh đảm nhận vị trí nhạc trưởng và giảng viên âm nhạc tại Macedonia, nơi anh đang sinh sống. Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Lộc - anh sẽ trình diễn saxophone trong một số bài hát, và guitarist Tim Trần đến từ Úc.