‘Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll’ Tina Turner qua đời

Tina Turner khiến người hâm mộ quốc tế sửng sốt trước tin qua đời INSTAGRAM TINA TURNER

Thông tin trên được đại diện của Tina Turner xác nhận với truyền thông. Bà qua đời tại nhà riêng ở Küsnacht gần Zurich (Thụy Sĩ) vào hôm 24.5 sau thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 83 tuổi.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sư ra đi của Tina Turner. Bằng âm nhạc và niềm đam mê vô bờ bến với cuộc sống, bà ấy đã mê hoặc hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho những ngôi sao của ngày mai. Hôm nay, chúng ta nói lời từ biệt với một người bạn thân yêu, người đã để lại cho chúng ta tác phẩm vĩ đại nhất: âm nhạc của bà ấy. Xin gửi tất cả lòng trắc ẩn chân thành của chúng tôi đến gia đình nữ ca sĩ. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà thật nhiều”, theo một tuyên bố được đăng trên tài Instagram của huyền thoại âm nhạc Mỹ.



Sự ra đi của Tina Turner đang trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng, khán giả yêu nhạc không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối khi phải từ biệt giọng ca huyền thoại và gửi lời tri ân đến ngôi sao quá cố.

Nữ ca sĩ Ciara chia sẻ: “Thiên đường đã có thêm một thiên thần. Hãy yên nghỉ ở thiên đường nhé, Tina Turner. Cảm ơn vì nguồn cảm hứng mà bà đã truyền cho tất cả chúng tôi”. Siêu mẫu Naomi Campbell bày tỏ rằng cô biết ơn thời gian được tiếp xúc với Tina Turner, gọi bà là “nữ hoàng”, “huyền thoại”, “biểu tượng”.

Rita Wilson tôn vinh huyền thoại Rock 'n' Roll: “Người phụ nữ này đã nâng tầm tất cả. Tài năng. Niềm vui. Sự duyên dáng. Đẳng cấp. Bà ấy quả là một huyền thoại ở mọi phương diện. Âm nhạc của bà vẫn luôn tồn tại. Những bài học của bà vẫn sống mãi. Tấm gương của bà vẫn trường tồn”. Mick Jagger của Rolling Stones cho biết ông rất đau buồn trước cái chết của Turner, gọi nữ ca sĩ quá cố là "người truyền cảm hứng, ấm áp, hài hước và hào phóng"…

Tina Turner có hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật và được nhắc đến là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại AFP

Tina Turner (tên thật: Anna Mae Bullock) sinh ngày 26.11.1939 tại Mỹ, bà theo đuổi nghệ thuật từ cuối thập niên 1950, trở thành giọng ca chính của Ike & Tina Turner trước khi gặt hái được thành công vang dội với tư cách là ca sĩ solo.

Theo PageSix, trong suốt sự nghiệp của mình, nữ ca sĩ huyền thoại này đã giành được 12 giải Grammy, bán hơn 200 triệu album, tham gia một số bộ phim và viết 3 cuốn hồi ký bán chạy, trong đó có một cuốn được chuyển thể thành bộ phim tiểu sử What's Love Got to Do With It (1993) và nữ diễn viên Angela Bassett đóng vai Tina Turner.

Tina Turner được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll” đồng thời là một trong những nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại. Bà từng được Rolling Stone xếp vào danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Giọng ca The Best được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và hai lần được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Tina Turner bên cạnh bạn đời Erwin Bach. Họ hẹn hò 27 năm trước khi về chung nhà và gắn bó cho đến khi nữ ca sĩ qua đời GETTY

Tina Turner trải qua cuộc hôn nhân với nam nghệ sĩ Ike Turner (từ 1962 đến 1978), kết hôn với người chồng thứ hai Erwin Bach hồi 2013 và trở thành công dân Thụy Sĩ. Theo Reuters, ngôi sao huyền thoại này đã chiến đấu với một số vấn đề sức khỏe sau khi nghỉ hưu. Năm 2018, bà phải đối mặt với bi kịch gia đình khi con trai lớn Craig qua đời. Đến tháng 12.2022, nghệ sĩ kỳ cựu một lần nữa chịu mất mát lớn khi con trai út Ronnie ra đi. Cuối đời, bà sống lặng lẽ bên Erwin Bach và hai người con còn lại.

“Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll” được công chúng nhìn thấy lần cuối trong một video vào tháng 11.2021, khi bà bày tỏ lòng biết ơn vì đã được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.