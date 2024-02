Nhạc Việt hứa hẹn bứt phá trong năm nay

Tấp nập album, E.P mới

Xu hướng làm album và E.P (đĩa đơn mở rộng) vẫn đang được nhiều ca sĩ chọn lựa để phát hành trong năm 2024. Ngay đầu năm 2024, đã có nhiều ca sĩ tung ra sản phẩm mới, đặc biệt lứa nghệ sĩ gen Z có cá tính âm nhạc riêng, vừa biết sáng tác vừa có khả năng trình diễn, tương tác với khán giả tốt, trong đó nhiều album được ghi nhận chất lượng cao.

Cùng ra mắt vào giữa tháng 1, album Em của Mỹ Anh và CAM'ON của Orange với những ca khúc tự sáng tác cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát lẫn phong cách sáng tác, hiện đang được giới trẻ tìm nghe nhiều. Có thể thấy, Mỹ Anh (con gái Mỹ Linh - Anh Quân) tâm huyết và chăm chút, kỹ lưỡng cho từng lớp âm thanh trong album đầu tay của mình, đưa dấu ấn cá nhân đậm nét vào các tác phẩm. Mỹ Anh cũng lường trước album chưa thể nhanh chóng tiếp cận đông đảo khán giả vì lời một số ca khúc được viết bằng tiếng Anh, âm nhạc cũng theo thể loại R&B/Soul đương đại kén tai; nhưng cô vẫn giữ như một màu sắc riêng khó lẫn giữa các ca sĩ trẻ khác. Hiện album có 4 ca khúc đang được người nghe đón nhận nồng nhiệt là Mỗi khi anh nhìn em, Chẳng thể né tránh, Thật thà, Đánh cược.

Ca sĩ Hòa Minzy trong MV Kén cá chọn canh NSCC

Trong khi đó, album CAM'ON của nữ ca sĩ Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ, Á quân Ca sĩ mặt nạ 2023) gồm 12 ca khúc, trong đó nổi bật là: Có đau thì đau một mình, Cuộc gọi về nhà, Gặp lại năm ta 60, Đừng kết thúc hôm nay… Tất cả đều do Orange sáng tác, đa thể loại: pop, ballad, R&B, cổ điển; được sản xuất âm nhạc bởi Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền, Only C. Mỗi ca khúc trong album này đều gửi gắm tâm tư, tình cảm của cô trong suốt 7 năm qua, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe nên nhanh chóng được khán giả yêu thích.

Còn với album Người đang yêu, Trung Quân Idol tiếp tục tận dụng tối đa thế mạnh giọng hát cao vút nhưng truyền cảm, dễ "chạm" vào tim người nghe. Nam ca sĩ gây bất ngờ khi hát rock trong Đi qua thương nhớ; hay những đoạn "phiêu" đặc trưng của R&B trong ca khúc Một ngày khác (feat.Xesi). Trung Quân chia sẻ: "Với 2 live concert 1589 thành công tại TP.HCM và Hà Nội vào cuối năm 2023, tôi mới tự tin về mọi mặt, độ chín trong nghề đã đủ, nên làm ngay album đầu tay gồm 9 bài hát".

Ca sĩ Orange NSCC

Đa màu sắc, nổi bật chất liệu dân gian

Trong những ngày đầu năm Giáp Thìn, nhạc Việt cũng đã xuất hiện những ca khúc, MV "hot" vừa tung ra trong khoảng 10 ngày nay đã vào top cao của Trending YouTube như: Thủy triều của ca-nhạc sĩ Quang Hùng MasterD (hiện đạt 3,5 triệu lượt xem), Lên chùa cầu duyên của Đức Phúc (2,1 triệu view), Kén cá chọn canh của Hòa Minzy (4,7 triệu view), Yêu "nắm" của BigDaddy - Emily (1,3 triệu view), Anh thích em như vậy của Song Luân - Đạt G (2,5 triệu view)…

Nhạc phim Mai của Trấn Thành với ca khúc Sau lời từ khước do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện, với 2 phiên bản đã có tổng 7 triệu lượt xem. Đặc biệt phiên bản lyrics video trên kênh YouTube của Phan Mạnh Quỳnh đã vươn lên Top 1 Trending và soán "ngôi vương" của Thủy triều - Quang Hùng MasterD chỉ sau 1 ngày.

Theo Báo cáo Thị trường âm nhạc VN 2023 (Vietnam Music Market Report 2023) do Zing MP3 công bố, hiện chỉ riêng nền tảng âm nhạc trực tuyến này đang có hơn 28 triệu khán giả nghe nhạc trực tuyến hằng tháng, tạo ra hơn 500 triệu phút nghe nhạc mỗi ngày; đồng thời cung cấp những thông tin tổng quan như hiện có hơn 5.000 ca sĩ hoạt động và 20.000 bài hát mới ra mắt mỗi năm. Báo cáo cũng đưa ra những phân tích từ các chuyên gia về thị trường âm nhạc VN và dự đoán xu hướng âm nhạc 2024.

Thành tích ngoạn mục của MV Thủy triều - ca sĩ Quang Hùng MasterD NSCC

"Rap & Hip-hop tiếp tục là một xu hướng thú vị của âm nhạc VN trong năm 2024, trong khi Pop-Ballad vẫn là thể loại nhạc thịnh hành, sẽ là dòng nhạc nhận được sự yêu thích nhất của khán giả Việt lẫn nghệ sĩ Việt. 2024 cũng là năm các chất liệu dân gian, văn học và âm nhạc chữa lành được sử dụng rộng rãi", bà Kim Xuyến, đại diện lãnh đạo đơn vị này, nhận định.

Thực tế, những ca khúc dân gian đương đại đang là điểm sáng trên thị trường nhạc Việt và hiện tại đã có nhiều nghệ sĩ khẳng định được chỗ đứng với màu sắc này như Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi (sẽ làm liveshow lớn về dòng nhạc này trong năm nay)...

Với MV Kén cá chọn canh (Tuấn Cry sáng tác), vẫn kết hợp với Masew trong một bản phối pha trộn giữa chất liệu dân gian và EDM (nhạc điện tử), Hòa Minzy lại tiếp tục ghi điểm với công chúng. Trong cách hát của Hòa Minzy, về tổng thể vẫn là một bản pop thuần túy nhưng được khéo léo cài cắm những đoạn xử lý mang âm hưởng chèo. Cô tiết lộ sắp tới sẽ ra mắt một album gồm 10 ca khúc xuyên suốt chủ đề dân gian đương đại và một liveshow lớn tổ chức ở cả TP.HCM và Hà Nội.

Có thể nói, sự pha trộn giữa âm thanh truyền thống, nhạc cụ dân tộc và nhạc điện tử để đảm bảo chất dân gian đương đại, nhưng vẫn cập nhật những xu hướng mới của âm nhạc quốc tế trong những ca khúc dân gian đương đại đã chinh phục được tai nghe các khán giả trẻ tuổi lẫn đông đảo công chúng yêu nhạc nói chung.