Nhạc Việt nhìn từ các bảng xếp hạng cuối năm

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thị trường âm nhạc Việt Nam sau đại dịch và đây cũng được xem là “sự phát triển đáng nhớ” của nhạc Việt sau thời gian dài các nghệ sĩ phải tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng của Covid-19. Vpop (nhạc trẻ Việt) đã trải qua một năm sôi động với hàng loạt sản phẩm được ra mắt và đa dạng thể loại. Đặc biệt, sự nổi bật và đột phá của những nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ underground với những album đầu tư chuyên nghiệp, bài bản, có nội dung lẫn hình thức ấn tượng.

Xu hướng ra mắt album, E.P nở rộ

Giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay trở lại với hạng mục Album của năm sau vài năm tạm ngưng vì thị trường không có đủ album đề cử. Dù nhạc số đang thống lĩnh nhưng album, đặc biệt là các album vật lý vẫn có đời sống riêng. “Sau 2 năm dịch bệnh, các dự án riêng lẻ của các nghệ sĩ dồn lại, dẫn đến việc bùng nổ hình thức album và E.P (đĩa đơn mở rộng). Vì vậy, để lọt vào top 5 đề cử là một “cuộc đua” không hề dễ dàng. Các đề cử của hạng mục này trong năm nay đều là những album được đầu tư kỹ lưỡng, có ý tưởng sáng tạo, âm nhạc thống nhất và tạo được hiệu ứng trong đời sống”, biên tập viên âm nhạc Kim Thanh, đại diện ban tổ chức giải Làn Sóng Xanh, cho biết. Theo đó, giải này có 5 album đang được bình chọn, để trao giải 1 album xuất sắc, gồm: Colours của ca - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, LINK - Hoàng Thùy Linh, Cong - Tóc Tiên, 50/50 - Min 5, Một triệu năm - Vũ.

Bên cạnh các album kể trên, có thể thấy nhiều album, E.P nổi bật khác trong năm 2022 như: Hoàng Dũng với E.P Yên, Mono với album 22, Band Ngọt với album Gieo, GiGi Hương Giang với album Du hành vào tâm trí, Grey D với E.P Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Wren Evans với E.P Chiều hôm ấy anh thấy màu đỏ, rapper Đen Vâu với album dongvui harmony, nhóm SpaceSpeakers với album KOSMIK, Phùng Khánh Linh với album Citopia, Trang với album Chỉ có thể là anh, Juky San với E.P Symphonies: Juky San No.22, nhóm nghệ sĩ độc lập đến từ Hà Nội có tên Mona Evie với album Chó ngồi đáy giếng…

Xu hướng ra mắt album nở rộ trong năm 2022 là tín hiệu đáng mừng cho thị trường nhạc Việt, khi nhìn tổng thể về chất và lượng đều đi lên. Các album thường có số lượng từ khoảng 8 - 10 ca khúc trở lên, đa dạng về thể loại nhạc, concept (ý tưởng), thông điệp lẫn chất liệu nội dung khai thác… Các E.P thường có thời lượng và số ca khúc ít hơn, nội dung cô đọng hơn album, nhưng vẫn có sự đa dạng tương ứng về thông điệp, dòng nhạc, chất liệu... Để đánh giá sự chuyên nghiệp thực sự, hay để thấy rõ phong cách, màu sắc, cá tính của một ca sĩ, bắt buộc ca sĩ phải ra album hoàn chỉnh. Ý thức được điều này, một số ca sĩ đã mạnh dạn và tâm huyết cho ra mắt album với chất lượng chỉn chu, ý tưởng khai thác độc đáo hơn về chất nhạc lẫn nội dung, hình ảnh, giúp thị trường nhạc Việt khởi sắc hơn. Việc ra mắt các album hay E.P rõ ràng là con đường để các nghệ sĩ khẳng định được bản thân, vị trí, tiếng nói trong giới và cả màu sắc âm nhạc của mình - điều mà chỉ với một MV, một single thì khó có thể truyền tải đủ đầy.





Ca sĩ trẻ và tân binh chiếm ưu thế

Hiện tại, ở các bảng xếp hạng nhạc Việt này, có thể thấy lứa ca sĩ ngôi sao trong giai đoạn một thập niên tính từ thời Lam Trường, Phương Thanh đã không còn xuất hiện, chỉ còn đúng hai cái tên Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà có bản hit lọt bảng xếp hạng: Hẹn ước từ hư vô (Mỹ Tâm), Cô đơn trên sofa (Hồ Ngọc Hà). Đây là một năm nở rộ các gương mặt mới trong làng nhạc và không ít trong số đó đã thu hút được lượng fan đông đảo, giúp các gương mặt này lần đầu tiên chạm ngõ nhiều bảng xếp hạng. Thị hiếu nghe nhạc của thế hệ Z đang có những tác động nhất định đến thị trường âm nhạc hiện tại.

Ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh là cuộc cạnh tranh của Mono với album 22 và ca khúc hot Waiting for you; cú lột xác thú vị của Myra Trần trong The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ); Sofia với bản hit Là do em xui thôi; gương mặt “ẩn thân” bước ra từ underground - Tăng Duy Tân cùng hiện tượng Bên trên tầng lầu, và Grey D từng là thành viên nhóm Monstar đang bắt đầu hành trình hát riêng. Mono, Grey D, Tăng Duy Tân cũng lọt vào Top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm ở giải Zing MP3 - Best of 2022, bên cạnh 7 gương mặt khác: Hà Nhi, Hoàng Dũng, Amee, Hứa Kim Tuyền, Miu Lê, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh. Nhạc sĩ Quốc Trung - Thành viên Hội đồng chuyên gia của giải Zing MP3 - Best of 2022 đánh giá: “Những ca sĩ trẻ này cùng với ca khúc hot của mình là đại diện cho thế hệ mới xuất sắc, vừa phủ sóng với khán giả đại chúng trong năm, vừa đạt chất lượng nghệ thuật như ca từ đẹp, giai điệu và hòa âm sáng tạo, nghệ sĩ có hình ảnh chỉn chu, tư duy âm nhạc văn minh”.

Không chỉ ở khía cạnh tân binh, nhiều gương mặt ca sĩ trẻ miệt mài hoạt động sau nhiều năm cũng đã có sự đột phá, nhận được thành công trong năm nay, như Miu Lê, Hà Nhi, Tăng Phúc, Thiều Bảo Trâm, Mai Tiến Dũng, Văn Mai Hương, Đức Phúc, Erik, Only C, rapper Karik, Hieuthuhai… Vì vậy, ở các hạng mục âm nhạc Ca sĩ đột phá đã ghi nhận sự xuất sắc của các gương mặt này khi họ có những bứt phá ngoạn mục, ghi điểm bởi những bài hit được nhiều người yêu thích, có mặt nhiều tuần liền ở những vị trí đầu trong bảng xếp hạng.

Miu Lê là gương mặt không mới, nhưng có sự trở lại cá tính hơn trong năm qua và đã vượt mặt nhiều gương mặt nổi bật khác để giành vị trí Top 1 MViệt Namnổi bật nhất 2022 trên YouTube với “siêu hit” Vì mẹ anh bắt chia tay hát chung với rapper Karik. Ca sĩ Hà Nhi - từng lọt Top 4 Vietnam Idol 2015, được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhận xét: “Như một viên ngọc quý dành nhiều thời gian để tỏa sáng rực rỡ khi cô sở hữu màu giọng lạ đặc trưng, mang đến dư vị mới mẻ khi hát ballad ở Chưa quên người yêu cũ, Lâu lâu nhắc lại, Hồi kết…”. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định: “Âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ hiện giờ, đặc biệt là Tăng Duy Tân có màu sắc riêng với ca từ súc tích, nhịp điệu và bản phối tinh giản nhưng bắt tai, hiện đại, hợp xu thế quốc tế”. Ca sĩ Trần Thu Hà thì khen ngợi Trúc Nhân khi “đã xây dựng định vị rõ ràng với âm nhạc trào phúng, đậm tính nhạc kịch; và chất tinh quái ở MV Có không giữ mất đừng tìm góp phần vào sự đa dạng cho bức tranh nhạc Việt năm 2022”.