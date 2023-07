Nhận cầm cố sổ đỏ rồi đem bán, chiếm đoạt tài sản hơn 4 tỉ đồng

Ngày 10.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Kim Xuyến (48 tuổi, quê quán xã An Cư, H.Cái Bè, Tiền Giang, chỗ ở hiện nay P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hồ Thị Kim Xuyến (trái) nghe cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ khoảng tháng 12.2020 - 10.2022, một số người khó khăn về kinh tế tìm gặp Xuyến để vay tiền. Xuyến yêu cầu người vay phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bằng hình thức hợp đồng ủy quyền có thời hạn từ 1 - 2 năm để Xuyến được toàn quyền quyết định các thửa đất của người vay.

Để người vay không nghi ngờ, Xuyến cho rằng việc giữ sổ đỏ chỉ là làm tin. Tuy nhiên sau đó, Xuyến tự ý chuyển nhượng hoặc cầm cố các thửa đất của người vay mà không thông báo cho người vay biết nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của bị can Hồ Thị Kim Xuyến NAM LONG

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn như trên, Xuyến đã lừa nhiều người trên địa bàn các huyện Long Hồ, Tam Bình và TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo của Xuyến thì liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn vị này để được giải quyết theo quy định.

Hiện, vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.