Nhàn đàm: Rừng trong phố…

Rừng nằm trong buôn Cô Thôn (tiếng Ê Đê viết là Akŏ Dhông), Akŏ nghĩa là đầu nguồn, Dhông là dòng suối. Buôn được thành lập từ năm 1956 qua bàn tay của già làng Ama H'Rin. Buôn truyền thống gồm những người đồng bào Ê Đê sinh sống qua nhiều thế hệ.

Ngày nay buôn Cô Thôn giàu đẹp và trù phú, hiện đại nhưng không hề mai một nét truyền thống. Hai bên đường là bạt ngàn đồi cây xanh mát, những căn nhà sàn ngói đỏ thấp thoáng dưới bóng cây xanh, san sát kề bên là những quán cà phê xinh xắn. Ở cuối buôn có con suối hoang sơ, róc rách chảy qua rừng mơ màng, thơ mộng. Thi thoảng giật mình, có chú gà rừng chạy qua đường kêu quang quác.

Từ cơ quan tôi làm việc đến cánh rừng đó khá gần, đi xe máy chỉ khoảng mười phút. Nên có buổi sáng rảnh rang, tôi tranh thủ vào khu rừng này, chọn một quán cà phê, ngồi bên lan can nhà sàn có view hướng ra cánh rừng, uống một tách cà phê, ngắm hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, hít thở không khí trong lành.

Thi thoảng có đôi bướm sặc sỡ bay rập rờn trước mặt, rồi lượn lờ đậu trên tán cây xà cừ chan hòa nắng mai, tiếng chim rừng hót vang thánh thót, đơn giản vậy thôi mà cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Nhiều lúc bế tắc, bí ý tưởng nhưng nhờ ngắm những hàng cây trong gió lao xao, chẳng hiểu sao tôi suy nghĩ thông tất cả, tinh thần, năng lượng lại dạt dào, phấn chấn.

Nhắc đến buôn làng, người ta thường nghĩ tới những nơi heo hút, vắng vẻ nhưng buôn Cô Thôn như một đặc ân nằm ở nơi phố thị sầm uất. Tiếp xúc với nền văn minh và lối suy nghĩ hiện đại nên người dân trong buôn đã biết tận dụng để kích cầu du lịch sinh thái, biến buôn trở thành địa điểm dừng chân của du khách thập phương.

Khí hậu trong lành, không gian thoáng đãng, buôn Cô Thôn thu hút hàng trăm khách du lịch mỗi ngày. Du khách đến đây chủ yếu để ngắm rừng, hưởng bóng mát từ rừng, vui thú với sự bình yên của rừng. Hít hà mùi hương cà phê mộc ngào ngạt bốc khói, quyện với hương thơm thanh mát từ cây cối tỏa ra cũng đủ làm lòng người dịu lại.

Tôi luôn thấy hạnh phúc và tự hào về nơi mình đang sống, ngay thành phố mà vẫn còn một cánh rừng đầu nguồn. Nhiều người nghĩ rừng phải ở đâu đó xa xôi, hẻo lánh nhưng ở đây rừng nằm ngay thành phố - đó là điều quý hóa.

Cánh rừng buôn Cô Thôn cho con người sự bình thản, cân bằng tâm lý, được ví như "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu của thành phố.

Chừng vài năm trước, tôi nghe kể câu chuyện về một du khách đến đây để "nhờ rừng chữa bệnh", sống với cây cối, hòa mình vào thiên nhiên. Tình trạng sức khỏe của vị khách được cải thiện rõ rệt, tinh thần khỏe khoắn, tràn đầy niềm tin yêu lạc quan. Từ đó, khu rừng nơi đây trở thành một nơi đáng đến với nhiều người khác.

Tôi không biết mình thích rừng, thích sông suối, thiên nhiên từ bao giờ. Để rồi ngay chỗ tôi làm việc cũng phải có vài chậu cây xanh tươi mát, vài giỏ hoa dạ yến thảo rực rỡ đơm bông; mỗi ngày phải ngắm nhìn từng giỏ hoa treo đong đưa ngoài ban công thì mới "ưng cái bụng". Phòng tôi ở cũng luôn mở cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, chào đón những cơn gió lao xao tiếng lá cây mát lành.

Phong cách sống xanh này, phải chăng rừng trong phố đã tác động đến tôi ít nhiều?