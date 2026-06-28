Nhàn đàm: Sông Sài Gòn

Tôi đã có một lần được đi suốt chiều dài 78 km trên sông bằng tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng, qua Bình Dương và điểm cuối cùng là Củ Chi hồi tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Củ Chi mới khai trương. Với tôi, một người quá yêu thích sông Sài Gòn, đây là điều quý giá khó quên.

Hôm đó chúng tôi rời bến Bạch Đằng lúc 9 giờ. Tàu đến Bình Dương lúc 10 giờ 25. Lượt đi tàu chạy khá nhanh, rất khó chụp hình những "khoảnh khắc quý giá" bắt gặp trên sông, hai bên bờ sông, phải ghìm máy hình thật chắc tay, vừa ngắm cảnh, vừa bấm lia lịa rồi quay video…

Tàu dừng ở bến Bình Dương để đón khách đi từ Bình Dương đến Củ Chi.

Nhìn từ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Dầu Một thật dịu dàng với tháp chuông nhà thờ Chánh tòa Phú Cường thấp thoáng, tòa nhà màu hồng, mảng cây xanh dày soi bóng xuống mặt nước, chợ Thủ Dầu Một…

Nếu đoạn từ bến Bạch Đằng đến Bình Dương nhộn nhịp ghe, thuyền, sà lan… thì đoạn từ Bình Dương đến Củ Chi rất hoang sơ, tuyền một màu xanh mát mắt.

Qua những khúc sông vắng tôi cảm giác như chỉ có chiếc tàu cao tốc một mình một sông, thật lâu mới thấy một chiếc ghe nhỏ cheo leo giữa dòng nước, hay chiếc tàu lớn đi qua. Những ngã ba sông đầy bí ẩn khuất sau những lùm cây xanh dày khơi gợi sự tò mò. Nhiều bến đò ngang, phà dọc, những bến sông nhỏ nhoi buồn thiu, vài chiếc nón lá trên ghe, người ngồi ở bến sông đợi chờ ngó mông lung... Những khúc "đánh cua" của tàu làm nên những vòng sóng uốn lượn ngoạn mục; trời xanh, mây trắng xốp đẹp như tranh, những vạt bèo dập dềnh, dạt xô theo sóng, những con cò lặn lội chăm chỉ hay bất động trên những dề lục bình, con đường bên sông, hoa dại vàng, xanh, trắng, đỏ... Bức tranh sông quê đẹp, hoang vắng, nên thơ.

Toàn tuyến mất 3 giờ ngồi trên tàu. Đến Bến Dược lúc 12 giờ 15, vừa đúng giờ ăn trưa.

Tôi có gần 3 giờ để lang thang đâu đó ở Củ Chi. Ngồi bên này nhìn về bên kia sông, tôi lại nhớ đến một lần đi Thanh Tuyền (Bình Dương), bạn rủ ra một quán bên sông ăn trưa. Từ bên đó tôi nhìn qua bên này thấy chóp mái đền Bến Dược và nghĩ về ước mơ được một lần đi suốt trên sông Sài Gòn, giờ đây đã thành hiện thực.

Lượt về tàu chạy chậm hơn. Khởi hành lúc 15 giờ 30. Ấn tượng nhất một điều: ngắm hoàng hôn từ từ chìm xuống trên sông, quá tuyệt vời với nhiều màu vàng, tím hư ảo.

Tuy nhiên chúng tôi cùng nói với nhau phải thật yêu sông Sài Gòn và thích màu xanh thiên nhiên mới thấy tuyến này thú vị. Riêng tôi có một ngày được no mắt với màu xanh cây cỏ, sông nước mây trời, hít thở không khí trong lành, quá thích!

Chuyến đi đã lâu rồi, tôi làm sao biết được trên đường chúng tôi đi ngày ấy bây giờ có bao nhiêu sự thay đổi? Một chút bâng khuâng, sông đổ ra sông lớn rồi ra biển. Dòng nước, vạt bèo, ghe, thuyền... tôi qua ngày ấy bây giờ đã trôi đến đâu?

Tôi tìm lại thông tin về tuyến tàu hồi đó, và đọc, thì ra: "Tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Củ Chi (địa đạo Bến Dược) hiện nay chủ yếu hoạt động theo hình thức charter (thuê chuyến) hoặc tour du lịch, không chạy tuyến cố định hằng ngày như thời gian đầu ra mắt".