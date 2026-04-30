Nhân đạo phải trở thành một động lực phát triển

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2026; kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế vào ngày 29.4. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự buổi lễ.

Phát biểu tại đây, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, tình đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại lễ phát động ẢNH: QUANG VINH

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, đã trở thành giá trị cốt lõi và sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam, giúp đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tăng cường tính chủ động trong tham mưu hoàn thiện định hướng chiến lược về công tác nhân đạo, gắn chặt với hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bảo đảm tính bao trùm và bền vững.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo hiện đại, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế và cộng đồng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch; chủ động mở rộng và nâng tầm đối ngoại nhân đạo, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động hỗ trợ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.

Tổ chức Tháng nhân đạo thiết thực hơn, có mục tiêu cụ thể, có kết quả đo lường

Cùng đó, cần tổ chức Tháng nhân đạo hằng năm ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, có mục tiêu rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể, có kết quả đo lường, tạo dấu ấn sâu sắc hơn và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu phát động Tháng nhân đạo 2026 ẢNH: QUANG VINH

Để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhân lễ phát động Tháng nhân đạo, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai hiệu quả công tác nhân đạo.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực.

Cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân tiếp tục chung tay, đồng hành bằng những hành động cụ thể, bền vững, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh và cho rằng, nhân đạo vừa là truyền thống của dân tộc ta, vừa là chỉ số, là thước đo của văn minh và sự tiến bộ xã hội.

Giá trị của nhân đạo vừa là giá trị về đạo đức của con người, về sự yêu thương, quý trọng và bảo vệ con người, vừa là giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, nâng niu, trân trọng, đề cao phẩm giá con người.

Nhân đạo không chỉ là một giá trị, mà phải trở thành một động lực phát triển; không chỉ là một phong trào, mà phải trở thành nền tảng bền vững của xã hội Việt Nam hiện đại.

“Tôi hy vọng các cấp, ngành, các địa phương và toàn hệ thống chính trị sẽ chung sức, đồng lòng hướng tới mục tiêu: xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia nhân đạo - nơi tinh thần sẻ chia trở thành giá trị phổ quát trong xã hội và trách nhiệm nhân đạo được thực hiện cả trong nước và trên trường quốc tế”, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.