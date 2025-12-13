Nhận diện, ngăn hàng giả 'Made in Japan' trên nền tảng số

Hàng giả bán qua nền tảng số để che giấu nguồn gốc

Diễn ra trong ngày 12.12, hội thảo thu hút gần 100 đại biểu là cán bộ quản lý thị trường, chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử và đại diện doanh nghiệp sở hữu thương hiệu và các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian gần đây diễn ra với tính chất tinh vi hơn, đặc biệt ở lĩnh vực tiêu dùng nhanh: thời trang, mỹ phẩm và linh kiện điện tử.

Các sản phẩm bị làm giả, giả mạo thương hiệu không chỉ dừng ở hình thức bên ngoài mà còn xuất hiện các phương thức mới như sử dụng tem nhãn sao chép công nghệ cao, tổ chức bán hàng qua nền tảng số, thương mại điện tử hoặc lợi dụng khâu trung chuyển để che giấu nguồn gốc.

Đối với hàng hóa, thương hiệu Nhật Bản, trong năm 2024, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (trước đây là Tổng cục Quản lý thị trường) liên tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cho người tiêu dùng, tăng cường kiểm soát xử lý vi phạm trên thương mại điện tử.

Tháng 3.2024, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa phòng trưng bày với chủ đề: "Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan" giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường, trong đó nhiều vụ việc được phát hiện từ thông tin trên mạng xã hội, thương mại điện tử.

Trước đó, tháng 2.2024 tại hội thảo Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tổ chức.

Tại hội thảo này, đại diện Công ty Panasonic phản ánh, rất nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu này như máy sấy tóc, bình đun nước siêu tốc, pin, ổ cắm điện… được bán công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Khoảng 100 đại biểu tham gia hội thảo Bảo vệ Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Nhật Bản ẢNH: HOÀNG PHAN

Đại diện Công ty Kobuta, chuyên sản xuất máy móc nông nghiệp, máy móc xây dựng cũng phản ảnh, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp này bị "nhái" thiết kế, thương hiệu nên doanh nghiệp được rao bán công khai trên một số sàn thương mại điện tử nên phải gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng.

Nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Tại hội thảo: Bảo vệ Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Nhật Bản, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu từ Nhật Bản trực tiếp chia sẻ các nội dung chuyên môn liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường Việt Nam.

Các doanh nghiệp phản ánh thực trạng hàng giả trong những ngành hàng mà họ đang kinh doanh, phân tích những phương thức vi phạm mới nổi, khó khăn trong phối hợp xử lý, đặc biệt là các vi phạm trên thương mại điện tử, nền tảng số.

Đại diện các doanh nghiệp hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả thông qua các dấu hiệu kỹ thuật đặc thù, giúp lực lượng thực thi, cán bộ chuyên môn cập nhật kiến thức nhận biết sản phẩm vi phạm, nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tuyên truyền cho người tiêu dùng.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng lực lượng thực thi cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn về công cụ nhận diện hàng hóa, cơ sở dữ liệu tập trung do doanh nghiệp cung cấp, cũng như các chương trình đào tạo chuyên sâu về dấu hiệu nhận biết vi phạm.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại hội thảo ẢNH: HOÀNG PHAN

Theo ông Trần Hữu Linh, sự hợp tác từ các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp sở hữu quyền, thông qua các hoạt động như hội thảo giúp lực lượng quản lý thị trường trang bị khả năng phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường truyền thống cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng số.

Tại hội này JPO, JETRO, IIPPF và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thống nhất tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; cam kết đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu và thông tin về những nhóm hàng hóa có nguy cơ bị làm giả; mở rộng chương trình đào tạo thực tiễn dành cho lực lượng quản lý thị trường.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hai nước nâng cao hiểu biết, tuân thủ các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy hoạt động truyền thông hướng đến người tiêu dùng nhằm hạn chế tiêu thụ hàng hóa vi phạm, duy trì cơ chế phối hợp định kỳ bảo đảm sự liên kết chặt chẽ, liên tục trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường Việt Nam.