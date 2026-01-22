Nhận diện sớm cơ hội và thách thức, tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp

Trao đổi với báo chí nhân Đại hội XIV, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết Đảng ủy sẽ nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, với quyết tâm, ý chí cao nhất, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.



Cung cấp những tham mưu sắc bén và có tính chiến lược

Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế của Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là các nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực về xây dựng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.



Ông Nguyễn Long Hải cho biết Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nơi tập hợp trí tuệ, cung cấp những tham mưu sắc bén và có tính chiến lược ẢNH: VGP

"Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò là nơi tập hợp trí tuệ, cung cấp những tham mưu sắc bén và có tính chiến lược phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư", ông Long Hải khẳng định.

Theo ông, điều này đòi hỏi sự chủ động phối hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong nước và quốc tế, nhận diện sớm cơ hội và thách thức, đề xuất tham mưu các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp…

Để tạo chuyển biến thực chất, ông Long Hải cho rằng không thể thiếu trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, từ đó, truyền cảm hứng tới cả đội ngũ, lan tỏa năng lượng tích cực.

Đảng ủy xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chuẩn mực văn hóa công sở, văn hóa đảng; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương tương xứng với trọng trách của từng cơ quan, đơn vị, luôn là vấn đề "then chốt của then chốt".

Nhìn lại nhiệm kỳ XIII, ông Nguyễn Long Hải cho biết, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vi, cán bộ trong Đảng bộ đã rất nỗ lực rất lớn, được Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và ghi nhận: "Mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương".

Điểm nổi bật nhất, ông Hải chỉ ra, là đã tham mưu thực hiện "cuộc cách mạng" về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành 9 nghị quyết chiến lược trong các lĩnh vực về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa.

Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã gương mẫu, đi đầu thực hiện hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn, giảm 110 đơn vị cấp vụ và tương đương, 440 đơn vị cấp phòng, 35 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 2.512 biên chế các cấp; giảm 2.038 chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng tới cấp vụ, cục, tổng cục.

Cùng đó, công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; công tác quản lý đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức, chuyển trọng tâm sang chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, bảo đảm không có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được…