Nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm ma túy từ những câu chuyện có thật

Đây là những hình ảnh, tư liệu, mô hình trực quan về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống con người; cùng nhiều nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy đã được giới thiệu tại Không gian triển lãm “Phòng, chống ma túy” phường Phú Nhuận năm 2026.

Triển lãm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức vào sáng 8.6.2026, nhằm hưởng ứng đợt cao điểm xây dựng phường Phú Nhuận không ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Triển lãm “Phòng, chống ma túy” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức vào sáng 8.6.2026

ẢNH: CÔNG KHỞI

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng địa phương cũng đang tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; đồng thời phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Những hình ảnh, tư liệu, mô hình trực quan về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống con người ẢNH: CÔNG KHỞI

Nhiều học sinh có thêm kiến thức để phòng, chống tệ nạn ma túy ẢNH: SẦM ÁNH

Không gian triển lãm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tuyên truyền thường xuyên, góp phần lan tỏa nhận thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong hành trình xây dựng phường Phú Nhuận nói riêng và TP.HCM nói chung trở thành địa bàn không ma túy trong tương lai.