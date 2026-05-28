Bí quyết triệu view của Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM

Chỉ với một dòng hẹn giờ "11 giờ 30 trưa mai… Chúng ta trở về đây gặp nhau nghe tin chiến thắng", hàng trăm ngàn người đã đổ vào Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM để chờ diễn biến tiếp theo. Cùng rất nhiều bài đăng khác, nhận về lượt tương tác rất cao.

Điều gì khiến một Fanpage tuyên truyền pháp luật làm được điều này?

Bí quyết triệu view của Fanpage ‘Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM’

Theo Phòng Cảnh sát ma túy (tức PC04, Công an TP.HCM), sự thay đổi lớn nhất không nằm ở nội dung cốt lõi. Họ vẫn tuyên truyền về hiểm họa ma túy, về các chuyên án, về thủ đoạn mới của tội phạm, nhưng theo 1 cách khác…

Chiều 28.5.2026, tại cuộc họp báo thường kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Nguyễn Tiến Nam (Phó trưởng phòng PC04) đã "bật mí" về bí kíp hút triệu view của đội ngũ quản trị Fanpage "Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM".

Theo thượng tá Nguyễn Tiến Nam, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP.HCM) trong việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân trên không gian mạng cùng phong trào thi đua "Ba Nhất" của Công an thành phố, PC04 đã chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

Khi chuẩn bị công bố kết quả một chuyên án lớn, thay vì đăng toàn bộ thông tin ngay lập tức, fanpage tạo sự chờ đợi bằng những dòng trạng thái ngắn gọn, gợi mở khiến người xem tò mò, chờ đợi, bình luận… Rồi khi thông tin chính thức được công bố, lượng tương tác bùng nổ. Có thời điểm hàng chục ngàn người cùng xuất hiện dưới phần bình luận chỉ để chờ diễn biến tiếp theo của chuyên án.

Nhưng điều đáng chú ý hơn, với PC04 Công an TP.HCM lượt xem hay lượng tương tác không phải là mục đích cuối cùng. Theo lãnh đạo PC04, mục tiêu lớn nhất của đơn vị là xây dựng một kênh thông tin chính thống để người dân tin tưởng, chủ động tương tác và đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy. Và mục tiêu của đơn vị đã được hiện thực hóa bằng kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, thể hiện qua những con số đáng được ghi nhận.