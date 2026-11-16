Nhận diện và phòng ngừa nguy cơ tự hại bản thân ở học sinh

Tại buổi chia sẻ, bà Châu dẫn khảo sát trên 976 học sinh (HS) tại TP.HCM năm 2024, công bố trên Tạp chí Y khoa TP.HCM, cho thấy 46,9% HS từng có hành vi tự gây thương tích, phổ biến ở HS nữ.

Sức khỏe tinh thần ở lứa tuổi học sinh đang đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ tâm lý (ảnh minh họa) ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo bà Châu, tự hại là tín hiệu của sự đau khổ. "Đó là một lời kêu cứu mà không được bộc lộ ra bằng lời mà bộc lộ ra bằng hành vi", bà nhận định.

Các dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện ở thể lý, nhận thức, cảm xúc và hành vi. Trong đó, HS có thể bị rối loạn giấc ngủ, thường xuyên đau đầu, đau bụng không rõ nguyên nhân, xuất hiện vết thương lạ; nói những lời thể hiện sự bế tắc; thay đổi tâm trạng mạnh, thu mình, từ bỏ sở thích hoặc có hành vi liều lĩnh.

Chuyên gia lưu ý cần quan sát những thay đổi so với trạng thái thường ngày, đặc biệt khi nhiều biểu hiện xuất hiện đồng thời hoặc kéo dài. Bạo lực học đường, bắt nạt trực tiếp và trực tuyến cũng là những yếu tố nguy cơ đáng chú ý.

Để phòng ngừa, bà Châu nhấn mạnh vai trò của gia đình, sự gắn kết và kỹ năng cảm xúc xã hội. HS cần được khuyến khích tham gia câu lạc bộ, hoạt động thể thao, xây dựng kết nối tích cực và biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô, gia đình.

Thạc sĩ Trần Nguyễn Minh Châu chia sẻ tại buổi chuyên đề lĩnh vực tâm lý - giáo dục ẢNH: THẾ DUY

Cô Văn Thanh Kim Hằng (26 tuổi, chuyên viên tham vấn tâm lý tại Trường THCS Trần Quốc Toản, TP.HCM) cho biết trong 2 năm làm việc, cô nhận thấy số HS có biểu hiện lo âu, trầm cảm, căng thẳng và mong muốn tự hại có xu hướng gia tăng. Buổi chia sẻ giúp cô ôn lại kiến thức về xây dựng kế hoạch an toàn cho HS.

Trong khi đó, Hồ Hà Uyên (27 tuổi, chuyên viên tâm lý học đường tại Trung tâm Ý tưởng Việt, TP.HCM) cho biết sẽ chú trọng hơn việc khai thác dấu hiệu cảnh báo, đánh giá yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và mức độ an toàn của HS trong quá trình tham vấn.

Với Phan Võ Vân Anh, sinh viên ngành tâm lý học, Trường ĐH Văn Lang, buổi workshop giúp cô hiểu thêm về ý nghĩa đằng sau hành vi của HS, đồng thời học cách đặt câu hỏi và phản hồi phù hợp khi tiếp cận các em.