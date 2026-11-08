Sinh viên sáng tạo UAV: Tiếp cận bài toán công nghệ từ ghế nhà trường

Mong muốn làm chủ công nghệ trong tương lai

Sau cuộc tranh tài đầy ấn tượng tại vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo và điều khiển UAV/drone dành cho thanh thiếu niên TP.HCM năm 2026 do Sở KH-CN TP.HCM tổ chức ngày 7.11, thiết bị bay không người lái (UAV) của đội sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM đã xuất sắc giành giải nhất ở bảng nội dung vận chuyển hàng hóa bằng UAV.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở KH-CN TP.HCM, cho biết ở nội dung này các đội phải kết hợp nhiều thao tác kỹ thuật, từ tiếp nhận kiện hàng, điều khiển thiết bị, xác định vị trí giao hàng đến vượt chướng ngại vật và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu. Nội dung này đặt ra yêu cầu về độ ổn định của thiết bị, khả năng điều khiển chính xác và xử lý tình huống trong quá trình vận hành.

Thịnh (thứ 2 từ trái qua) cùng đội của mình nhận giải nhất tại cuộc thi

Là sinh viên ngành kỹ thuật máy tính Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, Dương An Thịnh cho biết rất hứng thú với công nghệ UAV này. Trong nhóm, Thịnh phụ trách phần cứng cho sản phẩm. Theo Thịnh, sau quá trình chuẩn bị và có những thay đổi về phần mềm, thuật toán xử lý ảnh, cả đội rất phấn khích khi mang sản phẩm UAV của mình ra để thi đấu.

Thịnh cho biết sáng chế UAV này với mong muốn sẽ ứng dụng trong lĩnh vực giao hàng. Thịnh cũng mong có thể làm chủ được công nghệ này trong tương lai. Theo Thịnh, drone có cấu tạo gồm một MCU chính với nhiệm vụ tính toán các dữ liệu trả về, gửi tín hiệu tới mạch điều khiển động cơ nhằm giữ vị trí drone; một bộ điều khiển động cơ để nhận tín hiệu của MCU điều khiển các động cơ quay tiến, lùi, trái, phải; con quay hồi chuyển và gia tốc kế có nhiệm vụ đo lệch của drone và gia tốc khi drone bị rung giật; cảm biến áp suất sẽ đo áp suất gửi về MCU chính để tính và giữ độ cao; cảm biến quang và cảm biến khoảng cách có nhiệm vụ so sánh độ lệch giữa các khung hình và đo độ cao từ drone tới mặt đất; thiết bị kết nối từ xa có nhiệm vụ kết nối giữa drone với máy tính; ngoài ra còn có động cơ servo làm nhiệm vụ cơ cấu gắp thả hàng; các camera để quan sát, quét mã…

"Sau cuộc thi, tụi mình sẽ tiếp tục nghiên cứu, cũng như phát triển công nghệ UAV này để có thể cải thiện một cách tối ưu và phát triển hơn trong tương lai", Thịnh bày tỏ.

Với đội thi đoạt giải nhì, Bùi Đoàn Gia Bảo, sinh viên năm 3 ngành tự động hóa Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết riêng với thiết bị mang đến cuộc thi này, nhóm mong muốn ứng dụng vào lĩnh vực xây dựng, có thể mang vác được nhiều hàng hơn, đặc biệt những công trình ở trên cao khi việc vận chuyển vật tư phải dùng qua ròng rọc rất dễ gây nguy hiểm nếu hàng hóa rớt.

Trước thắc mắc: "Nếu ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng sẽ cần khả năng nâng được tải rất lớn?", Bảo cho biết hoàn toàn có thể. "Đối với những drone tầm trung hiện nay của tụi em thì chưa mang được tải nặng, còn đối với drone công nghiệp, sau này nếu tụi em nâng cấp lên có thể nâng được hàng hóa trên 30 kg, có khi nâng được 60 kg", Bảo nói và minh chứng thêm tại Ur lab của trường, nơi các bạn cùng nhau nghiên cứu về drone và các công nghệ khác, đã làm rất nhiều dự án về drone và ứng dụng ở các lĩnh vực như hỗ trợ khi có cháy rừng, quan sát dòng chảy xa bờ để phát hiện người đuối nước…

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu đánh giá qua các phần thi, mỗi sản phẩm, mỗi lượt thi là kết quả của quá trình tìm tòi, vận dụng kiến thức và phối hợp giữa các thành viên. Một số ý tưởng, giải pháp gắn với nhiệm vụ vận chuyển và xử lý tình huống thực tế cho thấy khả năng tiếp tục phát triển, hoàn thiện để hướng đến những ứng dụng cụ thể.

Học sinh THCS và THPT cũng tham gia thi đấu ở bảng Drone Soccer, điều khiển thiết bị drone đưa bóng vào khung thành đối phương để ghi điểm ẢNH: HOA NỮ

Theo ông Hiếu, bước vào kỷ nguyên số và phát triển xanh, công nghệ UAV cùng lĩnh vực kinh tế tầm thấp đang mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng cho các đô thị hiện đại. Từ logistics thông minh, quan trắc môi trường, quản lý trật tự đô thị đến cứu hộ, cứu nạn và nông nghiệp công nghệ cao, UAV đang nhanh chóng chuyển mình từ những mô hình thí điểm thành giải pháp thực tiễn quan trọng.

Ông Hiếu cũng cho biết nhận thức rõ xu thế đó, TP.HCM xác định việc làm chủ các công nghệ chiến lược - trong đó có UAV, tự động hóa và AI - là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Đặc biệt, bám sát các định hướng và quy định mới của luật Phát triển đô thị, TP.HCM đang tập trung kiến tạo hành lang pháp lý đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững và hiện đại.

"Cuộc thi chính là một mắt xích quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng chính sách ấy. Sở KH-CN mong muốn không chỉ tạo ra một sân chơi bổ ích, mà còn là bệ phóng ươm mầm tài năng, thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm và tiếp cận bài toán công nghệ thực tiễn ngay từ ghế nhà trường", ông Hiếu nhận định.