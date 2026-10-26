TP.HCM lập danh sách cơ sở kinh doanh, người sử dụng drone

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sử dụng phương tiện bay không người lái (drone, UAV), trong đó yêu cầu rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị; đồng thời tập trung tuyên truyền tại 63 đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi cấm bay.

Theo kế hoạch, UBND cấp xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, ban điều hành khu phố phối hợp lực lượng công an rà soát, lập danh sách cơ sở kinh doanh drone trên địa bàn. Các cơ sở được tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật và yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về mua bán, cho thuê thiết bị bay.

Công an TP.HCM giao lực lượng công an cấp xã làm nòng cốt tham mưu UBND cùng cấp rà soát, lập danh sách và tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh, người sử dụng drone trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật.

TP.HCM yêu cầu rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân sử dụng drone trên địa bàn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về đăng ký phương tiện, thủ tục xin cấp phép bay, phạm vi khu vực cấm bay và hạn chế bay, cũng như chế tài xử lý vi phạm. Thông tin được phổ biến trực tiếp tại khu dân cư, qua cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Theo kế hoạch, Công an TP.HCM là đầu mối tham mưu UBND thành phố, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; phối hợp các sở, ngành phát hiện, xử lý việc quảng cáo mua bán thiết bị bay nhập lậu hoặc hướng dẫn tự chế thiết bị bay trái phép trên không gian mạng.

TP.HCM rà soát cơ sở kinh doanh, người sử dụng drone

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp quản lý vùng trời, hoạt động bay theo thẩm quyền; cung cấp thông tin ranh giới, tọa độ khu vực cấm bay, hạn chế bay để phục vụ tuyên truyền, lắp đặt biển cảnh báo. Đơn vị đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phát hiện, chế áp phương tiện bay vi phạm, theo nhiệm vụ được giao.

Thành phố yêu cầu công khai phạm vi cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Côn Đảo và các mục tiêu trọng điểm. Việc tuyên truyền còn hướng đến người dân sống gần cảng hàng không, khuyến khích chủ động phát hiện, thông báo hành vi vi phạm.

Danh sách khu vực cấm bay drone tại TP.HCM 59 phường: An Hội Đông, An Hội Tây, An Khánh, An Lạc, An Nhơn, An Phú Đông, Bảy Hiền, Bình Hòa, Bình Hưng Hòa, Bình Lợi Trung, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Thới, Bình Trị Đông, Bình Trưng, Bình Quới, Cầu Kiệu, Diên Hồng, Dĩ An, Đức Nhuận, Đông Hòa, Đông Hưng Thuận, Gia Định, Gò Vấp, Hạnh Thông, Hiệp Bình, Hòa Bình, Hòa Hưng, Lái Thiêu, Linh Xuân, Long Bình, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Phú Thạnh, Phú Thọ, Phú Thọ Hòa, Phước Long, Sài Gòn, Tam Bình, Tăng Nhơn Phú, Tân Bình, Tân Định, Tân Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhì, Tân Tạo, Tân Thới Hiệp, Tân Vĩnh Lộc, Tây Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Thới An, Thông Tây Hội, Thủ Đức, Trung Mỹ Tây, Vĩnh Lộc, Xuân Hòa. 3 xã: Bà Điểm, Bình Lợi, Tân Nhựt. Đặc khu Côn Đảo.



