TP.HCM ưu tiên thử nghiệm UAV, drone ở Cần Giờ, Củ Chi

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương triển khai không gian thử nghiệm thực tế (sandbox) về công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV, drone) trên địa bàn, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức tối thiểu một không gian thử nghiệm thực tế trong năm 2026.

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Công an TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất địa điểm tổ chức không gian thử nghiệm.

Các khu vực được ưu tiên nghiên cứu gồm Cần Giờ, Củ Chi, khu đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM hoặc những khu vực khác đáp ứng yêu cầu quản lý. Việc lựa chọn địa điểm phải bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý vùng trời, quốc phòng, an ninh, an toàn bay và các quy định pháp luật liên quan.

TP.HCM ưu tiên triển khai không gian thử nghiệm UAV, drone tại khu vực Củ Chi, Cần Giờ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sở Khoa học và Công nghệ được giao kêu gọi, lựa chọn doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia đầu tư hạ tầng, thiết bị, nền tảng quản lý, hệ thống điều hành và vận hành không gian thử nghiệm theo hình thức xã hội hóa.

Kết thúc quá trình thử nghiệm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP.HCM xem xét việc tiếp nhận kết quả để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; đề xuất nhân rộng mô hình hoặc giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm tiếp tục hoàn thiện công nghệ.

Kết quả thử nghiệm cũng có thể được sử dụng để xem xét đưa sản phẩm tham gia đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đặt hàng hoặc mua sắm công theo quy định khi đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

UBND TP.HCM lưu ý việc tham gia không gian thử nghiệm không thay thế, miễn trừ hoặc làm thay đổi trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, điều kiện theo pháp luật chuyên ngành.

Sở Công thương được giao phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, cùng các loại động cơ, cánh quạt, trang thiết bị liên quan theo phạm vi được UBND TP.HCM ủy quyền.