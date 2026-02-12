TP.HCM lần đầu tiên giao hàng vượt biển bằng thiết bị bay không người lái

Ngày 12.2, tại khu vực bến phà Cần Giờ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và CT UAV tổ chức lễ khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng thiết bị bay không người lái giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TP.HCM).

Đây là tuyến bưu chính không người lái xuyên biển đầu tiên, được triển khai theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP, Thông tư 146/2025/TT-BQP và Giấy phép bay số 805/TC-QC do Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cấp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết trước đó, tháng 11.2025, đơn vị đã phối hợp Ban quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức bay thử nghiệm trong phạm vi hẹp. Kết quả thử nghiệm tích cực đã kiểm chứng năng lực công nghệ và khả năng phối hợp giữa các bên.



Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức khai trương chuyến bay giao hàng vượt biển bằng UAV ẢNH: NGUYÊN VŨ

"Nếu như đợt bay thử nghiệm là bước tập dượt, thì tuyến bay hôm nay là bước tiến mang tính bứt phá, với yêu cầu kỹ thuật cao hơn, hành trình xa hơn và điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là bay vượt biển trong môi trường gió lớn", ông Hiếu nhấn mạnh.

Trong chuyến bay khai trương, UAV mang theo kiện hàng 2 kg, thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều trong khoảng 15 phút. Theo tính toán của doanh nghiệp, thời gian toàn trình có thể giảm 80 - 90% so với vận chuyển đường bộ, tối ưu gấp 6 lần đường bộ và 3 lần đường thuỷ.

Hướng tới 3.000 - 5.000 bưu gửi mỗi ngày

Giai đoạn đầu, Vietnam Post ưu tiên bưu gửi nhỏ dưới 5 kg như hồ sơ, tài liệu, hàng thương mại điện tử. Khi chính thức khai thác, tuyến bay có thể đáp ứng khoảng 3.000 - 5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TP.HCM đến khu vực Vũng Tàu.

Toàn bộ hành trình được tích hợp vào hệ thống logistics của Vietnam Post theo mô hình "một mã - một hành trình", cho phép theo dõi trạng thái thời gian thực.

Để bảo đảm an toàn, tham số bay được kiểm soát chặt chẽ: độ cao tối đa 200 m, hành lang bay rộng 300 m, bán kính khu vực cất/hạ cánh 500 m; hiệp đồng với Sư đoàn Không quân 370 và Công ty Quản lý bay miền Nam trước mỗi đợt triển khai.

Lãnh đạo TP.HCM chứng kiến chuyến bay giao hàng vượt biển bằng UAV ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đại diện CT UAV cho biết doanh nghiệp đã phát triển hệ thống điều khiển bay CT-Nexus Flight Control System có khả năng kháng gió cao, phục vụ khai thác trong điều kiện biển đảo.

Theo doanh nghiệp, từ tuyến bay này có thể mở rộng sang các dịch vụ logistics ngoài khơi, kiểm định - giám sát hàng hải, hỗ trợ y tế, cứu hộ cứu nạn và các ứng dụng phục vụ vùng ven biển, đảo.

Về phía cơ quan quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình vận hành, đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo không gian thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới.

Việc đưa thiết bị bay không người lái vào chuỗi vận hành không nhằm "trình diễn công nghệ" mà hướng tới chuẩn hóa quy trình từ tiếp nhận, đóng gói, quét nhận, theo dõi hành trình đến bàn giao, làm cơ sở xây dựng mạng lưới logistics xanh, thông minh và linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Từ một bưu kiện 2 kg vượt biển trong 15 phút, TP.HCM đang từng bước đặt nền móng cho hạ tầng giao thông trên không tầm thấp, mở thêm dư địa phát triển cho hệ sinh thái logistics và kinh tế số của thành phố trong giai đoạn mới.