TP.HCM trao quyết định đầu tư 'siêu' cảng Cần Giờ 128.000 tỉ đồng

Sáng 29.4, tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã trao quyết định của UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng Cần Giờ (xã Thạnh An).

Tham dự buổi lễ còn có ông Hoàng Nguyên Dinh và ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (phải) tham dự sự kiện trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Cảng Cần Giờ: "Mũi tàu" đưa Việt Nam vươn ra biển lớn

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn), đại diện tổ hợp nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Sài Gòn và Tập đoàn MSC TIL, cho biết đơn vị rất vinh dự khi được đón nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Về năng lực của liên danh, ông Tâm khẳng định các bên tự tin vào nội lực cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế để triển khai dự án.

Đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong việc kiến tạo các hạ tầng chiến lược quốc gia. Theo ông, việc đầu tư vào Cần Giờ chính là thực hiện "mệnh lệnh của đất nước", góp phần đưa Việt Nam vươn ra biển lớn bằng chính nội lực, kết hợp với sự hợp tác quốc tế ở tầm cao với những đối tác hàng đầu thế giới như Tập đoàn MSC TIL.

Theo cách ví von của ông Tâm, nếu đất nước là một con tàu lớn đang tiến ra biển lớn trong kỷ nguyên mới, thì TP.HCM chính là "đầu tàu" kinh tế năng động và bản lĩnh. Trong hành trình đó, khu vực Cần Giờ sẽ đảm nhận vai trò "mũi tàu" tiên phong, trực tiếp rẽ sóng để con tàu Việt Nam tiến xa hơn, vững vàng hơn trên hải trình quốc tế với tinh thần "vượt sóng vươn xa".

Ông Tâm cho biết mục tiêu của dự án là biến Cần Giờ trở thành cầu nối ngắn nhất và hiệu quả nhất, giúp hàng hóa thế giới đến Việt Nam cũng như hàng hóa Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế nhanh hơn, tối ưu hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Đây cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn mới.

"Mục tiêu của chúng tôi là biến Cần Giờ thành chiếc cầu nối ngắn nhất, hiệu quả nhất để giúp hàng hóa thế giới đến Việt Nam và hàng hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn, hiệu quả hơn và kinh tế hơn. Đây chính là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới", ông Tâm nói.

TP.HCM trao quyết định đầu tư cảng Cần Giờ cho liên danh nhà đầu tư

Cơ hội cho doanh nghiệp, nâng vị thế logistics TP.HCM

Trao đổi với PV Thanh Niên, tiến sĩ Khoa Tăng (giảng viên Trường đại học RMIT) cho rằng việc hình thành Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp.

Trước hết là về chi phí logistics. Doanh nghiệp có cơ hội giảm chi phí nhờ không còn phải trung chuyển hàng hóa qua các đầu mối nước ngoài như Singapore hay Hồng Kông, đồng thời tận dụng lợi thế quy mô để hạ chi phí trên mỗi container.

Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự xảy ra khi cảng đạt đủ sản lượng để phát huy hiệu quả kinh tế theo quy mô, và hệ thống kết nối nội địa như đường bộ, ICD, kho bãi được phát triển đồng bộ. Nếu thiếu những yếu tố này, mức giảm chi phí có thể không đáng kể như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, cảng Cần Giờ còn giúp cải thiện thời gian và đặc biệt là độ tin cậy của chuỗi cung ứng.

Phối cảnh dự án Cảng trung chuyển quốc tế với quy mô 571 ha, tổng mức đầu tư 128.000 tỉ đồng

Theo tiến sĩ Khoa Tăng, vấn đề không chỉ nằm ở việc vận chuyển nhanh hơn, mà quan trọng hơn là ổn định hơn. Khi giảm sự phụ thuộc vào trung chuyển quốc tế, doanh nghiệp sẽ hạn chế được rủi ro trễ tàu và nâng cao khả năng dự đoán thời gian giao hàng.

Với các doanh nghiệp xuất khẩu, yếu tố tin cậy hiện nay có ý nghĩa không kém, thậm chí ngang bằng với tốc độ.

Cuối cùng, cảng trung chuyển mở ra thêm lựa chọn trong chiến lược vận tải. Doanh nghiệp có thể chủ động chọn tuyến đi trực tiếp thay vì phải qua các hub trung gian, từ đó linh hoạt hơn trong việc cân đối giữa chi phí, thời gian và rủi ro. Điều này không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào các cảng trung chuyển nước ngoài mà còn nâng cao quyền chủ động trong việc xây dựng chiến lược logistics của mình.

Tác động đa chiều đến kinh tế TP.HCM

Tiến sĩ Khoa Tăng nhìn nhận Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ còn tác động nhiều tầng đến kinh tế, đầu tư và vị thế của TP.HCM.

Ở cấp độ kinh tế địa phương, ông cho rằng dự án có thể tạo ra việc làm cả trực tiếp lẫn gián tiếp trong các lĩnh vực như: logistics, vận tải và dịch vụ; đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng cũng như các ngành liên quan.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là áp lực không nhỏ lên môi trường và hệ sinh thái Cần Giờ - một khu vực vốn rất nhạy cảm.

Xét ở quy mô thành phố, dự án này có thể giúp TP.HCM nâng cấp vai trò, từ một trung tâm sản xuất - tiêu dùng trở thành trung tâm logistics của khu vực. Điều này cũng mở ra khả năng thu hút dòng vốn FDI, đặc biệt trong các ngành phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng. Theo ông, đây có thể xem là một bước đi mang tính tái định vị chiến lược của thành phố.

Nếu được vận hành hiệu quả, cảng Cần Giờ có thể giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi logistics toàn cầu, tiến gần hơn đến vai trò một trung tâm trung chuyển thay vì chỉ là điểm trung gian trong hành trình vận tải.

Dù vậy, ông Khoa Tăng cũng lưu ý cần nhìn nhận thực tế rằng mức độ cạnh tranh với các trung tâm lớn như Singapore, Malaysia hay Hồng Kông là rất cao. Lợi thế không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà còn phụ thuộc vào hiệu quả vận hành, công nghệ và mạng lưới các hãng tàu.

Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng lợi ích kinh tế là rõ ràng, yếu tố bền vững mới là điều quyết định thành công trong dài hạn.