Nhận định Man City vs Everton: Khi ‘Cỗ máy săn bàn’ Haaland đối đầu ‘Lời nguyền Moyes’

Thanh Niên Online
Thanh Niên Online
18/10/2025 06:14 GMT+7

Trận đấu giữa Manchester City và Everton tại vòng 8 Ngoại hạng Anh không chỉ là cuộc đối đầu giữa đội thứ 5 và đội thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đây là câu chuyện về Haaland - cỗ máy ghi bàn đang hoạt động ở đỉnh cao đối mặt với một HLV mang theo hành trang đầy nỗi ám ảnh trước 'Người khổng lồ xanh'.

Etihad - Nơi ác mộng của David Moyes kéo dài 13 năm

Khi David Moyes bước vào Etihad Stadium vào 21 giờ ngày 18.10, ông sẽ mang theo một con số đáng sợ: 8 trận thua liên tiếp trên sân của Man City kể từ năm 2012. Lần cuối cùng Everton của Moyes thoát khỏi thất bại tại đây là vào tháng 12.2012 - cách đây hơn một thập kỷ.

Theo The Analyst, thống kê còn tàn khốc hơn: Moyes chưa từng giành chiến thắng trong 58 trận đối đầu với các đội kết thúc mùa giải trước trong tốp 3 giải Ngoại hạng Anh khi làm khách (14 hòa, 43 thua). Đây không chỉ là con số thống kê khô khan - đó là lời nguyền tâm lý đè nặng lên vai vị HLV người Scotland.

Everton hiện có 11 điểm sau 7 trận, nhưng phong độ sân khách lại là điểm yếu chí mạng: chỉ 1 thắng trong 3 trận xa nhà. Đặc biệt, The Toffees đang trong chuỗi 14 trận không thắng Man City tại Premier League (6 hòa, 8 thua) kể từ chiến thắng 2-1 năm 2010.

Haaland - "Quái vật" 9 bàn đang săn kỷ lục lịch sử

Trong khi Moyes vật lộn với quá khứ, Erling Haaland đang viết nên tương lai. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 9 bàn trong 7 trận đầu mùa - tất cả đều từ tình huống mở, không có quả phạt đền nào.

Nhận định Man City vs Everton: Khi ‘Cỗ máy săn bàn’ Haaland đối đầu ‘Lời nguyền Moyes’- Ảnh 1.

Erling Haaland (trái) chơi cực hay

Ảnh: Reuters

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa: theo phân tích của BBC Sport, chỉ số xG (expected goals) trung bình mỗi cú sút của Haaland mùa này là 0,27 - cao hơn đáng kể so với 0,17 của mùa trước. Điều này có nghĩa là Man City đang tạo ra những cơ hội dễ dàng hơn 58% cho chân sút số 1 của họ.

Haaland đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp cho cả CLB và đội tuyển, chuỗi dài nhất trong sự nghiệp của anh. Nếu ghi bàn vào ngày 18.10, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Ngoại hạng Anh đạt mốc 10 bàn sau 8 trận đầu mùa - và hai lần trước đều do chính anh lập (2022-2023 và 2024-2025).

Đáng chú ý, Ladbrokes dự đoán tỷ số 3-1 nghiêng về Man City, với Haaland được kỳ vọng tiếp tục chuỗi phong độ đỉnh cao.

Chiến thuật Guardiola: Ít bóng hơn, nhưng sắc bén hơn

Một điều thú vị đang diễn ra ở Man City mùa này: họ đang kiểm soát bóng ít hơn bao giờ hết dưới thời Guardiola. Theo The Analyst, City chỉ có 57.6% kiểm soát bóng và thực hiện 541 đường chuyền/trận - thấp nhất trong tất cả các mùa giải của Pep tại Barcelona, Bayern và Man City.

Nhận định Man City vs Everton: Khi ‘Cỗ máy săn bàn’ Haaland đối đầu ‘Lời nguyền Moyes’- Ảnh 2.

Man City (phải) được dự báo sẽ chiến thắng ở vòng 8

Ảnh: Reuters

Nhưng đây không phải là dấu hiệu suy yếu. Đây là sự tiến hóa. Với Rodri vắng mặt do chấn thương (dự kiến nghỉ đến cuối tháng 10), Guardiola đã điều chỉnh lối chơi: ít chiếm hữu hơn, nhưng trực diện và chết người hơn. Nico González sẽ thay thế Rodri ở vị trí trung tâm, trong khi bộ ba Foden, Reijnders và Savinho/Doku sẽ hỗ trợ Haaland.

Sơ đồ dự kiến của City là 4-1-4-1 linh hoạt, với Rico Lewis thường xuyên lên hỗ trợ tuyến giữa, tạo thành sơ đồ kim cương 3-2 khi cần thiết.

Everton: Khi vắng Grealish, ai sẽ là "tia sáng"?

Tin xấu cho Everton: Jack Grealish - cầu thủ cho mượn từ Man City và là nguồn cảm hứng tấn công của The Toffees - không được phép ra sân đối đầu đội chủ quản theo quy định Premier League.

Theo Goodison News, Tyler Dibling có thể thay thế, với Iliman Ndiaye dịch sang cánh trái. Nhưng đây là sự thay đổi lớn: Grealish đã có khởi đầu ấn tượng mùa này, và việc mất anh đồng nghĩa với việc Everton mất đi 30-40% khả năng sáng tạo.

Moyes sẽ triển khai sơ đồ 4-2-3-1 phòng ngự chặt chẽ, với Tarkowski và O'Brien làm trụ cột hàng thủ. Pickford - thủ môn từng cản phá penalty của Haaland mùa trước - sẽ là hy vọng cuối cùng.

Tuy nhiên, Everton chỉ ghi được 9 bàn trong 7 trận (6 bàn từ tình huống mở), trong khi Man City đã thủng lưới 6 bàn - hàng thủ tốt thứ 3 giải. Sự chênh lệch về chất lượng là rõ ràng.

Những con số không thể bỏ qua

Man City bất bại 16 trận liên tiếp trước Everton tại Premier League (13 thắng, 3 hòa)

Haaland đã ghi bàn nhiều hơn tổng 10 chân sút hàng đầu mùa trước cộng lại (9 bàn)

Everton chưa thắng Man City sân khách kể từ năm 2010 - cách đây 15 năm

Siêu máy tính Opta dự đoán Man City thắng với xác suất 65.9%

City ghi trung bình 2,14 bàn/trận năm 2025, nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Dự đoán: Haaland sẽ tiếp tục "ăn mừng"

Mọi yếu tố đều chỉ về một kết quả: Man City 2-0 Everton.

Haaland sẽ ghi bàn - có thể là cú đúp - để đạt mốc 10 bàn sau 8 trận. Everton sẽ chơi kiên cường trong 60 phút đầu, nhưng sự vắng mặt của Grealish và áp lực tâm lý từ lịch sử sẽ khiến họ sụp đổ trong 30 phút cuối.

Nhận định Man City vs Everton: Khi ‘Cỗ máy săn bàn’ Haaland đối đầu ‘Lời nguyền Moyes’- Ảnh 3.

Haaland sẽ lại bùng nổ?

Ảnh: Reuters

Moyes sẽ rời Etihad với một thất bại nữa, nhưng không phải vì chiến thuật kém. Đơn giản là khi bạn đối mặt với một cỗ máy ghi bàn như Haaland đang ở đỉnh cao, và một Guardiola đã tìm ra công thức mới, thì ngay cả những HLV giỏi nhất cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.

Thông tin trận đấu:

Trận đấu: Manchester City vs Everton

Giải đấu: Ngoại hạng Anh, Vòng 8

Thời gian: 18.10.2025, 21 giờ (giờ Việt Nam)

Sân vận động: Etihad Stadium, Manchester

Đội hình dự kiến:

Man City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; González; Savinho, Reijnders, Foden, Bobb; Haaland

Everton (4-2-3-1): Pickford; Patterson, O'Brien, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Trận đấu hứa hẹn là màn trình diễn của Haaland - và một bài học đau đớn nữa cho Moyes về việc đối đầu với những gã khổng lồ.

