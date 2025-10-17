Luật sư giỏi nhất cũng khó cứu bóng đá Malaysia

N HIỀU UẨN KHÚC TRONG KHÂU NHẬP TỊCH

Quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi cho hay, bóng đá Malaysia kỳ vọng nhận được kết quả tích cực vì các luật sư nước ngoài nhận lãnh giúp FAM kháng cáo đều giàu kinh nghiệm, am hiểu luật thể thao. Tuy nhiên, những người am tường vụ việc đều cho rằng, xử FAM "trắng án" gần như là điều không thể, bởi những tuyên bố của FAM cho thấy mâu thuẫn.

Bê bối của bóng đá Malaysia đang gây nhức nhối ẢNH: NGỌC LINH

FIFA đã có một quy trình điều tra kỹ lưỡng, trải qua nhiều giai đoạn trước khi ra phán quyết. Từ ngày 11.6 (thời điểm nhận đơn tố cáo FAM nhập tịch cầu thủ trái quy định), Ủy ban Kỷ luật FIFA đã mở cuộc điều tra kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, FIFA thông báo và cho FAM cùng 7 cầu thủ liên quan cơ hội "bào chữa" từ ngày 22 đến ngày 28.8.

Trong giai đoạn này, FAM và 7 cầu thủ giải trình với FIFA rằng, họ không biết gì về việc làm giả giấy tờ. Hồ sơ nhập tịch nộp lên FIFA là do các cơ quan chức năng tại Malaysia cung cấp. Tiếp theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA kiểm tra một lần nữa. Đến ngày 26.9, FIFA khẳng định FAM nhập tịch trái phép, kèm công bố rộng rãi án phạt. 10 ngày sau, FIFA còn công khai chi tiết kết luận điều tra và giữ nguyên mức phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng), phạt mỗi cầu thủ 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng), cấm 7 cầu thủ hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm.

Thời điểm này, FAM lại "quay xe", khẳng định mọi giấy tờ do chính FAM chuẩn bị và đã tuân thủ đúng quy trình. Trong khi đó, Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) cho biết không thể tìm được giấy tờ gốc của ông bà 7 cầu thủ nhập tịch.

Bóng đá Malaysia và cả FIFA lẫn AFC chịu s ỨC ÉP TỪ NHIỀU PHÍA

Phía Malaysia, ngoại trừ FAM, chẳng mấy lạc quan về cơ hội kháng cáo thành công của FAM. Ông Effendi Jagan, người đại diện được FIFA cấp chứng chỉ hành nghề, khẳng định: "FIFA rất nghiêm ngặt và chuyên nghiệp. Phán quyết của FIFA là hoàn toàn có cơ sở và cực kỳ khó để đảo ngược". Các chuyên gia bóng đá, nhà báo, CĐV cũng nhiều lần đòi FAM công khai minh bạch mọi giấy tờ, quy trình liên quan nhưng FAM vẫn giữ thái độ im lặng. Điều này khiến tất cả phải ngờ vực. Chuyên gia bóng đá Pekan Ramli còn khuyên FAM nên chấp nhận án phạt vì FIFA đã điều tra kỹ lưỡng, việc kháng cáo chỉ tốn thời gian, làm xấu thêm hình ảnh của bóng đá Malaysia.

Ngày 15.10, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) cũng đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA về việc đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ trái quy định. Trong trận Malaysia thắng Nepal với tỷ số 2-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup, HLV Cklamovski tung vào sân Hector Hevel, người đã ghi 1 bàn thắng. Đây là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị kết luận đã có hồ sơ giả. ANFA yêu cầu FIFA và AFC xử đội tuyển Malaysia thua 0-3. ANFA muốn đội Malaysia bị xử phạt sớm nhất có thể, trước khi 2 đội tái đấu lượt về vào ngày 18.11.

ANFA, Liên đoàn Bóng đá VN (đội tuyển VN ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 đã thua Malaysia khi đó dùng cả 7 cầu thủ nhập tịch lậu) cũng như cả thế giới đang mong chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA và AFC. Không chỉ truyền thông Đông Nam Á, hàng loạt tờ báo, trang tin uy tín châu Âu như Guardian, Sky Sports (Anh), AS (Tây Ban Nha)… cũng đưa nhiều tin bài về vụ bê bối này. Người hâm mộ thể thao chân chính mong muốn FIFA, AFC có động thái cứng rắn, đúng luật, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không tạo một tiền lệ xấu, không góp phần "tiếp tay" cho những hành vi sai trái sau này.