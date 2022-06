Nhận hối lộ từ Việt Á, Trưởng Khoa Dược BV Đa khoa Sơn La bị bắt

Chiều nay 7.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lò Văn Chiến, Trưởng Khoa Dược BV Đa khoa Sơn La về hành vi nhận hối lộ, quy định tại khoản 2, điều 354, bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến việc đấu thầu mua kit xét nghiệm Covid- 19 của Công ty Cổ phần Việt Á.

Theo kết quả xác minh, từ tháng 9.2020, BV Đa khoa Sơn La và Công ty CP Công nghệ Việt Á đã ký hợp đồng kinh tế về việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á, với tổng giá trị gói thầu là 1,05 tỉ đồng.

Lò Văn Chiến đã giao dịch với đại diện Công ty CP Việt Á và nhận số tiền % hoa hồng theo thỏa thuận. Hành vi của Lò Văn Chiến đã cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại khoản 2, điều 354, bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lò Văn Chiến đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.





Liên quan đến mua sắm thiết bị, kit xét nghiệm chống dịch Covid-19, trước đó, ngày 15.5, Thanh tra tỉnh Sơn La về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

BV Đa khoa Sơn La là một trong những đơn vị lập dự toán gói thầu chưa tuân thủ quy định của Bộ Y tế.

Cụ thể, gói thầu mua sinh phẩm thực hiện xét nghiệm Covid-19 năm 2021 của BV đa khoa tỉnh thực hiện giá trúng thầu là 185.000 đồng/test. Trong khi đó, giá của các cơ sở y tế của nhiều địa phương trúng thầu đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Y tế từ 140.000 - 141.000 đồng/test.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện 6 gói thầu do BV Đa khoa tỉnh Sơn La thực hiện có thư mời thầu không đưa ra các yêu cầu năng lực của nhà thầu.

Thanh tra tỉnh Sơn La đề nghị thu hồi số tiền chênh lệch giá sinh phẩm 570 triệu của BV đa khoa tỉnh và một số đơn vị; đồng thời yêu cầu giám đốc Sở Y tế Sơn La xem xét, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả trước ngày 15.6.