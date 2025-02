Nhận lại tài sản 400 triệu đồng sau hơn 1 giờ đánh rơi

Ngày 3.2, Công an xã Phước Hậu, H.Ninh Phước (

) cho biết, sau hơn 1 giờ nhận được tin báo, công an địa phương đã tìm và trao trả lại chiếc túi màu đen, bên trong có tiền mặt và nữ trang bằng vàng, trị giá hơn 400 triệu đồng cho người

.

Bà Mãi (thứ 2 từ phải qua) trao trả lại chiếc túi cho bà Nhiên ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 2.2, bà Trần Đặng Hoài Nhiên (31 tuổi, ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu) đang trên đường đi chúc tết về gần đến nhà thì làm rơi chiếc túi màu đen, bên trong có tiền mặt và nữ trang vàng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Tổng giá trị tài sản trong túi là hơn 400 triệu đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hậu phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy H.Ninh Phước tổ chức xác minh và truy tìm tài sản bị mất. Thông qua hệ thống thông tin của lực lượng công an, bà Võ Thị Ngọc Mãi (49 tuổi, ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu) đã liên hệ công an xã để trao trả tài sản cho người làm mất.

Công an xã Phước Hậu cho biết, sau khi nhặt được chiếc túi bên lề đường, bà Mãi tìm cách liên lạc để trả lại cho chủ nhân. Trong thời gian chuẩn bị trình báo thì nhận được thông tin của Công an xã Phước Hậu, bà Mãi đã liên lạc để trả lại chiếc ví cho bà Nhiên.