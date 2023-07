Nhận lời thách thức với bạn, chàng trai tử vong sau khi ăn 150 cái bánh bao

Cảnh sát cho biết anh Vipin Paswan, 25 tuổi, đã tham gia một cuộc thách thức xem ai ăn được nhiều bánh bao nhất.



Cũng theo thông tin từ cảnh sát, sau khi ăn được 100 cái, chàng trai bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố ăn tiếp cho đến khi gục xuống, theo tờ Times Now News.

Bạn bè đã đưa Paswan đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi thì anh đã chết.

Dạ dày thường chịu được các bữa ăn lớn, và nếu giãn nở quá nhiều sẽ gây nôn mửa Minh họa: Shutterstock

Cha của nạn nhân cho rằng thức ăn của nhà hàng bị nhiễm độc là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai mình, nên cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn quá nhiều?

Theo các chuyên gia y tế, có người sẽ ăn nhiều hơn bình thường, do thói quen hoặc do căng thẳng và lo lắng thái quá. Đôi khi, vì món ăn quá ngon miệng, người ta cũng ăn nhiều hơn, nhưng ăn quá nhiều có thể gây nguy hiểm, theo Times Now News.

Các bác sĩ cho biết não mất khoảng 20 phút để gửi tín hiệu đến dạ dày cho biết rằng "đã no". Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu đó, nếu bạn vẫn tiếp tục ăn, có thể dẫn đến tăng cân, gây ra nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và thậm chí có thể gây tử vong.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ăn quá nhiều?

Ăn quá nhiều có thể gây ra các vấn đề sau:

Khi ăn lượng lớn thức ăn, dạ dày phình ra sẽ chèn ép các cơ quan, gây khó chịu, mệt mỏi, uể oải hoặc buồn ngủ.

Ăn quá nhiều có thể khiến các cơ quan phải làm việc nhiều hơn.

Ăn quá nhiều góp phần gây thừa cân béo phì. Và có thể khiến axit dạ dày trào ngược lên thực quản dẫn đến chứng ợ nóng.

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo có thể gây đầy hơi và táo bón.

Khi ăn lượng lớn thức ăn, dạ dày phình ra sẽ chèn ép các cơ quan khác, gây khó chịu, mệt mỏi, uể oải hoặc buồn ngủ Minh họa: Shutterstock

Ăn quá nhiều sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa hai hoóc môn chính điều chỉnh cơn đói và sự thèm ăn là ghrelin và leptin.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng liên tục ăn quá nhiều dẫn đến suy giảm tinh thần ở người lớn tuổi.

Có thể chết vì ăn quá nhiều?

Một số chuyên gia cho biết ăn đến chết là rất hiếm nhưng về mặt lý thuyết điều này không phải là không thể xảy ra.

Tiến sĩ John O. Clarke, Phó giáo sư lâm sàng về tiêu hóa - gan mật tại Trường Y Đại học Stanford (Mỹ), cho hay dạ dày có rất nhiều cơ và có thể giãn nở. Nó thường chịu được các bữa ăn lớn, và nếu giãn nở quá nhiều sẽ gây nôn mửa.

Nhưng nếu ăn quá nhiều trong một bữa ăn cực lớn, thường dạ dày có thể phình to và thậm chí có thể gây vỡ thực quản, nhưng trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, theo Times Now News.