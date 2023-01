Nhận quà tết treo sẵn trên xe, công nhân: 'Không phải lần đầu nhưng rất xúc động'

Mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh hàng trăm chiếc xe máy xếp hàng đều tăm tắp trong nhà để xe, trên phần đuôi mỗi chiếc xe đều được buộc những phần quà. Trong không khí Tết Nguyên đán đang đến gần, hành động này khiến cộng đồng mạng đoán ngay ra đây là phần quà tết của doanh nghiệp tặng người lao động.

Dân mạng đã dành nhiều lời khen cho sự quan tâm của những người đứng đầu công ty dành cho người lao động. Trước hành động đầy ý nghĩa, món quà trở nên có giá trị tinh thần lớn hơn bao giờ hết để động viên, khích lệ công nhân.

Qua tìm hiểu, được biết đây là cách tặng quà của Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

"Không phải lần đầu nhưng rất vui..."

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hoàng (29 tuổi, công nhân của công ty) cho biết chị làm việc tại đây được hơn 3 năm và năm nay là năm thứ 4 chị được nhận những món quà tết đầy thú vị như vậy.

“Mặc dù không phải lần đầu được nhận quà, nhưng lần nào cũng vậy, cảm xúc ấy đều rất mới mẻ và đầy háo hức. Tôi rất vui và xúc động", chị Hoàng xúc động.

Ngoài tiền thưởng tết, hôm qua người lao động tại Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ cũng nhận được 10 kg gạo và 1 thùng bia mỗi người. "Năm nào chúng tôi cũng được nhận 2 lần những món quà thiết thực vào dịp Tết Nguyên đán", chị Hoàng chia sẻ thêm.

Không chỉ quan tâm đến đời sống công nhân mỗi dịp Tết mà công ty cũng rất chú trọng chế độ đãi ngộ cho người lao động. 12 năm nay , chị Nguyễn Thị Hồng Ngoan (41 tuổi, tổ trưởng truyền 8, xưởng may 1, Công ty May Tân Đệ 8) cho biết chị luôn cảm thấy may mắn vì đã được làm việc trong môi trường có những người sếp tận tụy, nơi giúp chị có công việc và thu nhập ổn định.

“Mấy hôm nay, người lao động trong công ty rất phấn khởi khi tan ca, ra xe đã thấy các phần quà tết được chuẩn bị để chúng tôi mang về chung vui với gia đình. Chúng tôi biết ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đã có những món quà thiết thực đối với người lao động và đối với người thân ở nhà”, chị Hoàng chia sẻ.





Chi 33 tỉ đồng mua quà cho 18.300 người lao động

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, cho biết công ty có 10 nhà máy (trong đó có 8 nhà máy ở tỉnh Thái Bình, một nhà máy thuộc địa bàn H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và một trụ sở tại Hà Nội). Tất cả 10 cơ sở đều đồng loạt tặng quà công nhân bằng hình thức này.

Năm nay, công ty chi 33 tỉ đồng để mua quà tết cho 18.300 lao động. Mỗi phần quà trị giá gần 1,2 triệu đồng.

Chia sẻ thêm về cách trao quà đặc biệt này, ông Định cho biết: “5 năm qua chúng tôi đã thực hiện hình thức phát quà như thế này. Tuy nhiên, từ 2 năm trở lại đây, các phần quà chỉn chu hơn”.

Theo ông Định, người lao động ngoài thưởng lương tháng 13 bằng tiền, công ty mua tặng người lao động những sản phẩm thiết yếu và chất lượng. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 1 thùng bia, một thùng đựng quà trong đó có 10 sản phẩm gồm gạo nếp, nước mắm, mì chính… chia làm 2 lần nhận.

Hôm qua, mỗi công nhân đã nhận gạo vào bia còn hôm nay, thùng quà 10 sản phẩm sẽ tiếp tục được trao đến tay mọi người. Ngoài ra, trong mỗi thùng có 10 chiếc bao lì xì với 10 màu khác nhau. Đến ngày 18.1 sắp tới (ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần), công ty sẽ tặng bao lì xì (mỗi bao gồm 1 tờ 50.000 đồng tiền mới) để người lao động để tặng ông bà, bố mẹ.

Vì số lượng công nhân rất đông, nên từ tháng 9.2022, công ty đã xây dựng kế hoạch về chương trình quà tết.

"Chúng tôi đã có sự tuyên truyền từ nhiều ngày trước. Hơn nữa, mấy năm qua, công ty đã thực hiện rồi nên việc thực hiện suôn sẻ, không gặp phải vướng mắc gì”, ông Định nói.

“Thay mặt người lao động, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo của công ty đã quan tâm, sâu sát đến đời sống cán bộ, công nhân viên. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và gặt hái thêm nhiều thành công”, ông Định chia sẻ.