Sophia Phương Anh tên thật là Trần Phương Anh, sinh năm 2008, là vận động viên triển vọng trong bộ môn pickleball. Ở tuổi 18, cô gây ấn tượng bởi loạt thành tích trong thi đấu thể thao, điển hình là nữ vận động viên xuất sắc năm 2025 tại Vietnam Pickleball Awards. Ngoài sự nghiệp thể thao, Sophia Phương Anh còn được biết đến là con gái diễn viên Thu Phương, đồng thời từng giành danh hiệu Hoa khôi pickleball VTV Cup 2025.

Hành trình gắn bó với pickleball

Vẻ ngoài rạng rỡ của Sophia Phương Anh Ảnh: NVCC

Sophia Phương Anh chia sẻ hành trình gắn bó với pickleball giúp cô thay đổi nhiều, đặc biệt là trong cách suy nghĩ. Nếu như trước đây, con gái diễn viên Thu Phương nhìn nhận áp lực theo góc độ tiêu cực thì ở hiện tại, cô xem đó là nguồn động viên để bản thân trở nên tốt hơn. “Những ngày đầu, tôi chưa quen với áp lực, khóc và nổi cáu rất nhiều vì không biết phải xử lý thế nào. Nhưng sau này, tôi nhận ra áp lực là điều cần vượt qua để trở thành một vận động viên tốt hơn. Bởi nếu không có nó, mình sẽ đứng mãi một chỗ”, cô bày tỏ.

Ít ai biết để trở thành một vận động viên như hiện tại, Sophia Phương Anh trải qua không ít khó khăn. Từng là một cô bé không thích thể thao rồi bén duyên với tennis, sau đó chuyển sang pickleball sau sự cố chấn thương, con gái diễn viên Thu Phương từng không ít lần rơi vào trạng thái bế tắc, thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Điển hình là khi chuyển từ nghiệp dư lên thi đấu chuyên nghiệp, Sophia Phương Anh từng trải qua chuỗi thất bại trong thi đấu.

Ban đầu, cô buồn bã, có ý định không đi tập nữa. Nhưng sau đó, “hoa khôi pickleball” nhận ra đó là chuyện bình thường trong thể thao nên học cách chấp nhận, xem đây là cơ hội để trau dồi kinh nghiệm. “Tôi sợ để mọi người cảm thấy thất vọng. Buồn bã là điều không tránh khỏi, nhưng bây giờ tôi cho mình đúng 1 ngày để buồn, sau đó phải trở lại trạng thái ban đầu để tập luyện, để có thể mang lại cho mọi người những trận đấu tốt hơn”, cô gái 18 tuổi chia sẻ.

Sophia Phương Anh học được nhiều điều từ mẹ, trong đó có tinh thần không bỏ cuộc Ảnh: NVCC

Hành trình đã qua giúp Sophia Phương Anh nhìn nhận về thắng thua trong thể thao với tâm thế cởi mở hơn - dù kết quả thế nào, bản thân vẫn luôn cố gắng để cải thiện, tiến bộ hơn. “Nếu mình thắng một trận, tôi biết rằng sẽ có 100 trận tiếp theo mình phải phấn đấu. Và dù thắng hay thua, tôi luôn xem lại trận đấu để biết mình làm sai ở đâu, có thể làm tốt hơn ở những điểm nào”, con gái diễn viên Thu Phương bộc bạch.

Bên cạnh loạt thành tích ấn tượng trong thi đấu, Sophia Phương Anh từng được vinh danh Hoa khôi pickleball VTV Cup 2025. Chia sẻ về thành tích này, cô gái 18 tuổi cho biết bản thân không khỏi bất ngờ, thậm chí “thấy có lỗi với các chị xinh đẹp, tài năng khác”. Tuy nhiên, theo Sophia Phương Anh, danh hiệu này không chỉ đòi hỏi vẻ ngoài mà còn là tinh thần thể thao. “Mình không nhất thiết phải thay đổi, bởi vì hoa khôi không chỉ nói về vẻ bề ngoài của mình mà còn là khí chất bên trong”, cô chia sẻ.

Bài học 'không bỏ cuộc' từ gia đình

Hành trình thể thao của Sophia Phương Anh không chỉ là sự nỗ lực của bản thân, mà còn là sự động viên, ủng hộ của gia đình. Cô gái 18 tuổi chia sẻ nếu như cha là người đồng hành trong những đợt tập luyện, thi đấu thì mẹ là người bên cạnh chăm chút về dinh dưỡng, cho lời khuyên, giúp cô có thêm tinh thần “chinh chiến”.

Sophia Phương Anh trên sân thi đấu Ảnh: NVCC

Nhắc đến mẹ là diễn viên Thu Phương, Sophia Phương Anh nhớ đến khoảnh khắc bản thân bật khóc giữa lúc thi đấu, được đấng sinh thành động viên vượt qua những áp lực đang đối diện. Với nữ vận động viên, đó là ký ức khó quên trong sự nghiệp thể thao của mình. Cô gái 18 tuổi cho biết bản thân cũng ảnh hưởng, học hỏi bởi sự nghị lực, bản lĩnh từ mẹ. “Và bài học lớn nhất tôi có được đó chính là không bao giờ bỏ cuộc”, cô nhấn mạnh.

Khi được hỏi về lý do không nối nghiệp nghệ thuật từ mẹ, Sophia Phương Anh chia sẻ bản thân từng đam mê âm nhạc và mong muốn trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, cô cho rằng năng khiếu của bản thân chưa đủ để đi đường dài với niềm yêu thích này. “Tôi cũng muốn nối nghiệp mẹ nhưng thật ra mình lại không tài năng như mẹ thôi. Khi tôi quyết định phát triển sự nghiệp thể thao, mẹ vẫn rất ủng hộ”, cô gái 18 tuổi tiết lộ.

Dù đam mê thể thao, Sophia Phương Anh vẫn nỗ lực duy trì việc học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. “Hoa khôi pickleball” cho biết hiện tại, gia đình không can thiệp về chuyện tình cảm của mình, nhưng vẫn muốn con gái tập trung vào việc học và thi đấu. Về phần mình, cô gái 18 tuổi bày tỏ: “Tôi chỉ muốn làm ba mẹ và những người thân của mình tự hào. Tôi muốn cố gắng để mọi người thấy rằng sau mỗi trận đấu, tôi vẫn còn có thể phát triển nhiều hơn”.