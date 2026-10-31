Nhan sắc bạn gái kín tiếng của Quân A.P

Quân A.P và Lê Khanh làm đám cưới trong Running Man Vietnam

Sau khi xuất hiện trong vai nữ chính MV 3 phải 6 đừng, Lê Khanh - bạn gái của Quân A.P tiếp tục trở thành khách mời của chương trình Running Man Vietnam 2026. Màn lộ diện của Lê Khanh trong trang phục áo dài cưới không chỉ khiến chủ nhân hit Bông hoa đẹp nhất "đứng hình" mà còn làm dàn cast phấn khích.

Bạn gái Quân A.P xúc động vì được tổ chức đám cưới theo cách đặc biệt tại Running Man Vietnam ẢNH: NVCC

Dù lần đầu góp mặt trong gameshow, Lê Khanh bắt nhịp khá nhanh và phối hợp nhịp nhàng với bạn trai và các đồng đội. Cô còn dành lời khen cho khả năng tính toán của người yêu vì ngày xưa cả hai học chung trường. Cuối chương trình, Quân A.P và bạn gái được các nghệ sĩ tổ chức đám cưới bất ngờ. Nam ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến mọi người vì tặng anh món quà đặc biệt.

Trong khi đó, Lê Khanh nghẹn ngào tâm sự: "Bây giờ cảm xúc lẫn lộn quá, em muốn cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật sự đây cũng là ngày em mong đợi từ rất lâu rồi. Hôm nay, em được mọi người tổ chức cho buổi tiệc như thế này với sự tham gia của nhiều anh em của anh Quân, em cảm thấy mình may mắn".

Sau nhiều năm giữ kín, Quân A.P chính thức công khai bạn gái ẢNH: NVCC

Lắng nghe tâm sự của Lê Khanh, Trấn Thành và Anh Tú Atus đều bật khóc vì xúc động. Đại diện cho dàn cast, đạo diễn Thỏ ơi! bộc bạch: "Tôi chúc Quân và Khanh có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, có con ngoan cháu giỏi. Trong đám cưới, tôi thường không nói những lời chúc không thực tế, tôi chỉ nói rằng lúc nào hai đứa giận nhau quá thì hãy nhớ đến khoảnh khắc này để biết nhường nhau một chút".

Vẻ ngoài quyến rũ của Lê Khanh ẢNH: NVCC

Lê Khanh sinh năm 1997, quê Hà Nội. Cô sở hữu gương mặt thanh tú và vóc dáng quyến rũ. Hiện tại, Lê Khanh là KOL, nhà sáng tạo nội dung về mảng làm đẹp. Trên mạng xã hội, người đẹp 9X thường chia sẻ cách chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Sau khi góp mặt trong dự án âm nhạc 3 phải 6 đừng và tham gia gameshow với bạn trai, Lê Khanh cho biết sẵn sàng với những thử thách, cơ hội mới trong tương lai.

Quân A.P và Lê Khanh gắn bó với nhau từ thời còn học phổ thông. Tuy nhiên, khi bắt đầu hoạt động giải trí, nam ca sĩ 29 tuổi giữ cuộc sống kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về bạn gái. Trong vài năm gần đây, cả hai thường xuyên bị bắt gặp du lịch cùng nhau. Lê Khanh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại hậu trường một số chương trình âm nhạc để ủng hộ người yêu.