Nhan sắc của Jun Vũ ở tuổi 31

Thạch Anh
26/05/2026 07:29 GMT+7

Chọn xuất hiện với phong cách thời trang nữ tính tại một sự kiện, Jun Vũ ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 31.

Không gian căn biệt thự cổ của Romy Bakery Pop-up từ Tory Burch đã trở thành điểm hẹn của dàn sao Việt như Jun Vũ, Thảo Nhi Lê, Phí Phương Anh, Juky San… Tại đây, mỗi cô gái đều chọn cho mình phong cách khác biệt, giúp tôn lên nhan sắc rạng rỡ đúng với tinh thần của sự kiện - nơi thời trang hòa vào nhịp sống thường nhật một cách tự nhiên, thanh lịch và đầy cảm hứng.

Jun Vũ cùng dàn mỹ nhân đọ sắc tại sự kiện

Khác với hình ảnh quyến rũ thường thấy, trong lần xuất hiện này, Jun Vũ ghi điểm bởi phong cách thời trang nữ tính. Cô phối áo cardigan cùng chân váy cùng tông, giúp tôn lên nhan sắc trẻ trung ở tuổi 31. Để tổng thể thêm ấn tượng, sao nữ 9X chọn phối cùng chiếc túi bucket - điểm nhấn giúp mang lại cảm giác vừa cổ điển, vừa hiện đại

Ảnh: BTC

Hình ảnh nữ tính của Thảo Nhi Lê trong chiếc váy tông trắng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chuộng phong cách gợi cảm, thường xuất hiện với những chiếc váy cắt xẻ táo bạo giúp tôn lên nhan sắc quyến rũ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn phát triển công việc kinh doanh riêng

Ảnh: BTC

Xuất hiện với vẻ đẹp năng động nhưng vẫn chỉn chu, Phương Khánh lựa chọn set áo polo cotton và chân váy kẻ sọc, thể hiện tinh thần sporty-preppy đặc trưng của mùa hè năm nay. Người đẹp quê Vĩnh Long có cuộc sống kín tiếng thời gian qua

Ảnh: BTC

Trong khi đó, Phí Phương Anh lại mang đến năng lượng trẻ trung với váy golf xếp ly tay ngắn. Nhan sắc rạng rỡ cùng chiều cao nổi bật giúp người đẹp 9X ghi điểm khi thử sức ở phong cách này

Ảnh: BTC

Người mẫu Tú Anh hội ngộ stylist Trần Đạt tại sự kiện. Sau thành tích quán quân The Face Vietnam, cô hoạt động sôi nổi không chỉ ở sàn diễn trong nước mà còn ở các sàn diễn quốc tế. Cuối năm 2025, học trò Anh Thư trở thành người mẫu Việt đầu tiên diễn show Chanel

Ảnh: BTC

Á hậu Phương Anh trung thành với phong cách đơn giản, nữ tính. Ngoài nhan sắc rạng rỡ, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng cùng hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân

Ảnh: BTC

Mang tinh thần hiện đại, Juky San diện áo len polo kết hợp chân váy golf xếp ly, kết hợp cùng chiếc túi xách đơn giản. Hình ảnh này gợi liên tưởng đến phong cách vừa nữ tính, vừa thể thao đang được yêu thích thời gian gần đây

Ảnh: BTC

Jun Vũ phản hồi thông tin 'nhà có điều kiện, không quan tâm cát sê'

Trước thông tin gia đình có điều kiện nên đóng phim chỉ để thỏa mãn đam mê, không quan tâm đến cát sê, Jun Vũ đã không e ngại mà trả lời thẳng thắn.

