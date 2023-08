Nhan sắc của người mẫu lookbook được siêu mẫu Thanh Hằng chọn thẳng về đội

Ngọc Ánh khẳng định sẽ không khiến siêu mẫu Thanh Hằng thất vọng khi đã chọn cô về đội NVCC

Tối 11.8, chương trình The New Mentor - Người mẫu toàn năng vừa chính thức lên sóng tập 1. Qua những phần tranh tài và thể hiện của các người mẫu dày dặn kinh nghiệm, 4 super mentor gồm Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang và Lan Khuê đã chọn được 24 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đường đua chinh phục ngôi vị quán quân của chương trình.

Bên cạnh những gương mặt thí sinh quen thuộc trong làng mẫu, The New Mentor mang đến nhiều nhân tố mới mẻ ở từng đội. Một trong số đó là Ngọc Ánh, thí sinh được super mentor Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà lựa chọn trong phần thử thách đôi và được Thanh Hằng trao cho chiếc vé chọn vào thẳng team "chị đại".

Ngay khi vừa xuất hiện tại chương trình, sắc vóc của Ngọc Ánh khiến 4 super mentor phải dành lời khen ngợi

Ngọc Ánh bắt đầu bước vào lĩnh vực người mẫu từ năm 2015, cô hoạt động sôi nổi ở thị trường miền Bắc và trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế, thương hiệu thời trang lớn lựa chọn hợp tác trong những bộ lookbook. Đồng thời cô cũng là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế có tiếng tại Việt Nam.

Tuy đã có gần 8 năm kinh nghiệm với công việc người mẫu ảnh, nhưng The New Mentor là cuộc thi đầu tiên mà Ngọc Ánh tham gia. Chia sẻ về điều này, thí sinh của team Thanh Hằng cho biết: "Bản thân tôi khi mới bắt đầu vào nghề, mọi thứ tôi biết và làm đơn thuần đều xuất phát từ đam mê và yêu cảm giác được chụp hình. Thậm chí tôi từng chụp ảnh nhưng không có thù lao. Sau một thời gian làm việc, nhiều người trong nghề biết đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng nhận được những lời mời tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế hay cuộc thi về hoa hậu. Nhưng tôi lại thấy bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ can đảm và còn quá non để tham gia".

Người đẹp 27 tuổi muốn tìm cho mình một vị trí mới sau 8 năm chỉ làm mẫu ảnh

Ngọc Ánh nói bản thân là người khá rụt rè và cẩn trọng, chưa có nhiều kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc với đám đông. Nên trong hơn 7 năm qua, người đẹp chưa thể tự vượt qua rào cản bản thân. Đến khi The New Mentor công bố 4 huấn luyện viên đều là những người mà Ngọc Ánh ngưỡng mộ, đặc biệt là có super mentor Thanh Hằng nên cô quyết định tham gia.

"Chị Thanh Hằng là người mà tôi rất yêu mến, dõi theo chị từ khi tôi còn nhỏ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc đăng ký casting và nhận thấy cũng đã đến lúc mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm một vị trí mới. Tôi muốn bản thân học hỏi được nhiều hơn khi thử sức với The New Mentor, thêm kinh nghiệm, thêm sự mạnh mẽ cho chính mình", người đẹp nói thêm.

Ngọc Ánh tiết lộ cô từng nhận được lời động viên thi hoa hậu nhưng từ chối tham gia

Phạm Thị Ngọc Ánh sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng 83-64-94. Cô mong muốn có thêm nhiều cơ hội với sàn diễn catwalk để bản thân phát triển hơn ở lĩnh vực thời trang, thay vì chỉ là người mẫu ảnh như hiện tại.

Dù chỉ mới tập đầu tiên, The New Mentor đã tạo được hiệu ứng truyền thông cũng như sự quan tâm của khán giả. Sau phần chọn thí sinh về đội của mình, các super mentor sẽ huấn luyện để toàn team sẵn sàng bước vào những thử thách của chương trình, đồng thời cũng mang đến những vòng loại gay cấn được khán giả chờ đợi nhất.