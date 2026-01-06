Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trải qua nhiều thăng trầm, Hoàng Thùy Linh vẫn giữ vững được phong độ trình diễn và khiến nhiều khán giả xuýt xoa vì nhan sắc tươi trẻ.

Hoàng Thùy Linh trở lại 'đường đua' âm nhạc

Vào những ngày đầu năm 2026, Hoàng Thùy Linh mang đến cho người hâm mộ món quà bất ngờ khi hé lộ dự án Rực rỡ 30. Trong hình ảnh trên poster và cả teaser của ca khúc, Hoàng Thùy Linh đều khiến khán giả ngưỡng mộ vì vẻ ngoài tươi trẻ và rạng rỡ.

Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 - Ảnh 1.

Trong sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh, cô vẫn theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng, thướt tha và không kém phần rạng rỡ. Bên cạnh đó, poster của MV còn mang lại một hình ảnh đậm chất Á Đông, khá phù hợp với không khí tết đến xuân về

Ảnh: NVCC

Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 - Ảnh 2.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Có những chặng đường khi nhìn lại, ta mới nhận ra mình đã lớn lên đến nhường nào. Rực rỡ 30 chính là lời tri ân cho hành trình bền bỉ ấy, nơi mỗi ký ức, mỗi nỗ lực đều xứng đáng được gọi tên và đặc biệt là biết ơn đến sự đồng hành, có bạn, có tôi, có cậu, có tớ, đã cùng nhau lớn lên"

Ảnh: NVCC

Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 - Ảnh 3.

Ngay sau khi thông báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, người hâm mộ của giọng ca See tình đã bày tỏ sự mong chờ và háo hức. Một số khán giả bình luận: "Lâu lắm rồi mới có cảm giác hồi hộp chờ nhạc như vậy", "Trời ơi, cuối cùng chị Linh cũng trở lại rồi", "Sự trở lại của chị Linh là món quà tinh thần cho tụi em"... Song song đó, những người mến mộ Hoàng Thùy Linh cũng dành lời khen cho thần thái và vẻ ngoài sắc sảo của cô

Ảnh: NVCC

Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 - Ảnh 5.

Ở dự án đầu năm 2026, Hoàng Thùy Linh lựa chọn bắt tay với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Điều này mang đến màu sắc mới và đa dạng hơn cho giọng ca sinh năm 1988

Ảnh: FBNV

Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 - Ảnh 6.

Năm vừa qua là một năm có nhiều thăng trầm của Hoàng Thùy Linh. Bên cạnh việc tổ chức thành công concert Vietnamese cũng như phát hành bộ phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam thì cô cũng đối diện với không ít chỉ trích bởi cách ứng xử chưa phù hợp trước truyền thông

Ảnh: FBNV

Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 - Ảnh 7.

Sau tất cả, Hoàng Thùy Linh thẳng thắn đối diện với những sai lầm và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Chủ nhân hit Bo xì bo chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều tôi mong muốn chỉ là tôi và khán giả, gia đình, những người đồng đội của mình, những người anh em thân thiết được bình an"

Ảnh: FBNV

Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38 - Ảnh 8.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của Hoàng Thùy Linh cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Khi những bức ảnh về gia đình của cô được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, phần lớn khán giả đều bức xúc khi quyền riêng tư của nghệ sĩ bị xâm phạm. Nhiều người cũng lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ 8X và cho rằng hành vi chụp lén, xâm phạm vào chuyện đời tư là không thể chấp nhận được

Ảnh: FBNV

Hoàng Thùy Linh nhắc về ồn ào phát ngôn trịch thượng

Hoàng Thùy Linh nhắc về ồn ào phát ngôn trịch thượng

Hoàng Thùy Linh nói khi thực hiện đêm nhạc 'Vietnamese Concert', cô chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người thay vì cố ý tạo ra những ồn ào.

