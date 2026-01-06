Nhan sắc Hoàng Thùy Linh ở tuổi 38

Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Có những chặng đường khi nhìn lại, ta mới nhận ra mình đã lớn lên đến nhường nào. Rực rỡ 30 chính là lời tri ân cho hành trình bền bỉ ấy, nơi mỗi ký ức, mỗi nỗ lực đều xứng đáng được gọi tên và đặc biệt là biết ơn đến sự đồng hành, có bạn, có tôi, có cậu, có tớ, đã cùng nhau lớn lên"